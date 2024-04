Cette enseigne de destockage va vendre les 130 000 articles Habitat

Bonne nouvelle pour les fans de décoration. Les articles de l’enseigne Habitat, qui a été liquidée en décembre dernier, vont être vendus dans les enseignes des Noz en France, avec de belles réductions à la clé.

Le 28 décembre dernier, le tribunal de Bobigny avait placé Habitat en liquidation judiciaire en raison de ses graves difficultés financières, la douche froide pour les 400 salariés de l’enseigne. Et aussi la fin d’une époque, Habitat comptait 25 boutiques en France. L’enseigne avait été fondée en 1964 par le designer britannique Terence Conran, avec l’objectif de proposer, des meubles et des objets de décoration à des prix accessibles. Accessibles, pas vraiment, ces dernières années, les prix des produits étaient clairement très élevés et la qualité, pas forcément au rendez-vous. Enfin, ce n’est que notre avis.

Une question se posait alors, que va-t-il advenir de tous les meubles et objets de décoration invendus ? On a désormais un début de réponse. C’est Noz, le distributeur, spécialiste du destockage, qui vient de racheter l’ensemble des stocks des magasins.

Les produits Habitat à retrouver dans les 310 magasins Noz

Dans les prochains jours, 130 000 articles seront proposés aux clients des 310 magasins Noz en France, rapporte Le Parisien. Une aubaine pour les fans de décoration et les inconditionnels de la marque. Et les réductions seront particulièrement intéressantes. Le destockeur annonce une réduction de 60 % par rapport au prix d’origine. Ce n’est pas la première fois que Noz met la main sur les invendus de marques très appréciées des consommateurs. En mars, l’enseigne avait annoncé avoir racheté près de 191 000 articles Minelli, dont 170 000 paires de chaussures. Des paires de souliers qui seront donc disponibles, dès l’été, dans les boutiques Noz.

