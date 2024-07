La meilleure température pour laver ses draps n’est pas celle que vous pensez

Comment bien nettoyer son linge de lit ? Tuer les germes sans abîmer ses draps ? Le choix du programme est clé, et inutile de faire du zèle selon cette spécialiste.

Avec les fortes chaleurs, on serait tenté de laver ses draps plus souvent, et de surtout choisir une température très élevée pour bien éliminer la saleté, les traces de transpiration. Il peut sembler évident alors de laver sa literie à 60 ou 90 degrés, mais c’est une erreur selon une spécialiste du linge interrogée par le site Express.uk. Pour elle, la plupart de notre linge de lit peut être lavé à 40 °C maximum, c’est bien suffisant pour tuer les germes. Utiliser une température plus élevé augmente les coûts énergétiques de fonctionnement et ne se révèle pas plus efficace.

Laver son line à 40 °C est amplement suffisant

Elle ajoute : « Il y a beaucoup de débats autour de la meilleure température pour laver votre literie, mais en règle générale, nous recommandons toujours de respecter les étiquettes d’entretien et de suivre les instructions. » La température la plus chaude que vous trouverez sur la plupart des machines à laver est de 90 °C, mais celle-ci est adaptée au linge très taché et utilisée ponctuellement car elle peut détruire le tissu à terme. Pour l’experte, mieux vaut utiliser un détergent ou désinfectant du linge en plus. Elle conseille aussi de laver les draps blancs une fois par semaine « pour conserver leur aspect impeccable et éviter l’accumulation de taches. ».

