Ces 8 tâches ménagères que les enfants peuvent faire à la maison (faut rentabiliser !)

Il n’est jamais trop tôt pour participer aux tâches ménagères de la maison. Voici la liste des 8 choses qu’un enfant de 8 ans peut faire, sans risque.

Ne pas faire participer les enfants aux tâches ménagères de la maison n’est pas la meilleure des choses. Si certaines et certains pensent que les exclure de ces activités leur permet d’être épargnés des corvées parce qu’ils ne sont que des enfants, ce n’est pas forcément vrai. En effet, aider à la maison, avoir de véritables tâches à effectuer, les aide à prendre conscience de leur importance au sein de la famille. De plus, ça les aide à devenir indépendants, et contribue à leur bon développement. Mais quelles tâches peuvent-ils faire ?

Les tâches ménagères que peut faire un enfant de 8 ans

Si on se base sur l’âge moyen de l’enfance, à savoir les 8 ou 9 ans (ou même un peu avant, si l’enfant est dégourdi), quelques tâches peuvent être effectuées de façon indépendante.

1 – S’occuper de son linge

Ce qui veut dire qu’il peut très bien apprendre à trier son linge propre de son linge sale, mettre le sale dans le panier, trier les couleurs du blanc, et même plier et ranger ses propres vêtements une fois qu’ils sont propres. Il peut même apprendre à lancer une machine, mais sous surveillance, surtout avec l’utilisation de lessive qui peut être toxique.

2 – Mettre la vaisselle sale au lave-vaisselle ou la laver à la main

Un enfant de 8 ans est parfaitement capable de ranger la vaisselle sale dans un lave-vaisselle, ou de se servir d’une éponge pour nettoyer ce qui traine dans l’évier. Il suffit juste de lui montrer comment faire.

3 – Participer au dressage de la table à manger

Mettre la table et débarrasser, ça peut s’apprendre dès le plus jeune âge. Bien sûr, on lui apprend à faire gaffe en transportant les couteaux ou les carafes d’eau, mais à 8 ans, c’est largement faisable.

4 – Balayer et faire les poussières

Un chiffon doux pour nettoyer la poussière des meubles et hop, le tour est joué. La même chose pour l’utilisation du balai et de la balayette : à 8 ans, c’est les doigts dans le nez.

5 – Faire son lit tous les matins

C’est une habitude qui peut être prise dès le plus jeune âge : faire son lit. Pas forcément façon militaire non plus hein, mais remettre en place sa couette et son oreiller avant de partir à l’école, c’est à la portée de tous les enfants de 8 ans (ou presque).

6 – Ranger les courses

Un enfant de 8 ans qui connait bien sa maison est capable de participer au rangement des courses dans le frigo et/ou les placards.

7 – Nettoyer les légumes et les fruits

Si vous pensez qu’il est trop jeune pour cuisiner (même si des outils adaptés existent pour permettre aux petits doigts de ne pas être coupés), un enfant de 8 ans peut parfaitement participer à la réalisation du repas en lavant les fruits et/ou les légumes, à l’eau claire.

8 – S’occuper de son animal de compagnie

Il vous a tanné pour que vous adoptiez un chat ou un chien ? Eh bien, il peut aussi s’en occuper, en lui donnant à manger, en changeant son bol d’eau, ou en enlevant les crottes de la litière. Ça le responsabilise, et ça lui permettra de créer un lien fort avec son animal.

Déjà que les gnomes ne paient pas le loyer, ils peuvent au moins faire ça, non ?

