Les collyres pour les yeux peuvent provoquer de graves effets secondaires chez les enfants

Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament, un surdosage peut provoquer des effets indésirables graves chez les très jeunes enfants.

Mercredi 5 avril, l’Agence nationale de sécurité de sécurité du médicament (ANSM) a rendu les conclusions d’un rapport qui averti sur des « effets indésirables graves, parfois mortels » des gouttes ophtalmiques chez les enfants.

Les collyres mydriatiques pourraient affecter les systèmes digestif, cardiovasculaire et nerveux des nourrissons

S’ils sont mal administrés, les collyres mydriatiques, qui permettent de soigner des affections oculaires ou dilater la pupille avant un examen ophtalmologique, peuvent passer dans la circulation sanguine et affecter les systèmes digestif, cardiovasculaire et nerveux central des nourrissons, prévient l’ANSM.

Et plus l’enfant est jeune, plus les conséquences pourraient être importantes. Pour éviter ces dangers et prévenir tout surdosage, l’ANSM donne quelques conseils. « Il est indispensable de respecter les contre-indications précisées dans les notices et résumés des caractéristiques du produit, les modalités d’administration du collyre et les posologies maximales dans l’intervalle de temps recommandé entre les administrations », a-t-elle indiqué.

Après l’utilisation du collyre, l’ANSM préconise également d’appuyer « sur l’angle interne de l’œil de l’enfant pendant 1 à 2 minutes » et d’essuyer sa joue « afin d’éviter toute ingestion ou absorption par contact avec la peau et de limiter le passage du produit dans la circulation sanguine ». Si un effet indésirable chez l’enfant est remarqué, l’agence recommande de se tourner vers son médecin ou un pharmacien.