Mon Petit Renne : les accusations graves de la vraie Martha dans sa plainte contre Netflix

Fiona Harvey, avocate écossaise, a intenté une action en justice contre Netflix pour diffamation et négligence suite à la série « Mon Petit Renne ». Harvey dénonce des mensonges qui auraient ruiné sa vie, tandis que Netflix défend son droit à raconter cette histoire.

En avril dernier, Mon petit Renne a traumatisé le monde entier. La série a retenu l’attention de millions d’abonnés Netflix. Présentée comme une histoire vraie, la série raconte l’expérience de Donny, un humoriste frustré interprété par Richard Gadd, confronté à une harceleuse nommée Martha, jouée par Jessica Gunning. La série, qui s’est vite imposée comme un succès, est cependant devenue le centre d’une controverse judiciaire majeure.

L’apat du gain de Netflix ?

Fiona Harvey, identifiée comme la véritable « Martha » par une horde de fans de la série s’improvisant détectives sur les réseaux sociaux, a déposé une plainte contre Netflix pour diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, négligence, et violation de son droit à l’image. Dans la plainte de 34 pages déposée devant un tribunal fédéral de Los Angeles, Harvey affirme que les créateurs de la série ont déformé et exagéré les faits pour créer un récit sensationnaliste, au détriment de sa réputation et de son bien-être personnel.

Mon petit renne // Source : Netflix

Harvey accuse Netflix d’avoir créé un tissu de mensonge en évoquant une stalkeuse condamnée à deux reprise et une agression sexuelle commise sur Richard Gadd. Dans sa plainte, elle affirme :

« Ces mensonges, diffusés auprès de plus de 50 millions de personnes dans le monde, ont été racontés parce qu’ils constituaient une meilleure histoire que la vérité, et les meilleures histoires rapportent de l’argent »

Mon petit renne // Source : Netflix

Un défoulement de misogynie

Les répercussions de Mon Petit Renne ont été désastreuses pour Harvey. Elle a expliqué avoir été victime d’une avalanche de menaces de mort et de harcèlement en ligne. « Je trouve cela terrifiant et misogyne » a-t-elle déclaré dans une interview avec Piers Morgan en mai dernier, comme le rapporte Deadline.

En réponse, Netflix a affirmé son intention de défendre vigoureusement son droit à raconter cette histoire. « Nous entendons défendre cette affaire avec vigueur et soutenir le droit de Richard Gadd à raconter son histoire » a déclaré un porte-parole de la plateforme.

