Mon petit renne : on vous explique pourquoi cette mini-série Netflix fascine autant les abonnés

Condensé de sueurs froides et de glauque, Mon petit renne est la série la plus regardée sur Netflix en ce moment. Pourquoi cette mini-série en sept épisodes assez courts rend fous les abonnés ? Plongée dans un cauchemar, sans doute encore pire que Misery.

Si vous pensez être tombé sur une nouvelle série de Noël animée pour les petits, vous faites complètement fausse route. Depuis le 11 avril, les abonnés Netflix sont nombreux à passer des nuits blanches devant ce nouveau programme glaçant à souhait. Avec seulement 7 épisodes de 30 à 45 minutes, cette nouvelle mini-série continue de culminer en tête des séries les plus regardées en ce moment. Pourtant, ce n’est pas la première fois que Netflix sert à ses abonnés une fournée de frissons, de suspens ou même carrément d’horreur. Alors, pourquoi Mon petit renne est-elle au centre de toutes les attentions ?

Le résumé de mon petit renne : un cauchemar éveillé

Mais au fait, Mon petit renne, de quoi ça parle ? Donny (Richard Gadd) est serveur dans un pub dans un quartier populaire de Londres. Un jour, une femme entre en pleurs dans le bar. Empathique, il offre un verre à cette dame de vingt ans son aînée qui prétend être une célèbre avocate. Un geste qui lui coutera très cher. À partir de cet épisode, Martha, (incarnée par l’excellente Jessica Gunning) se lancera dans un harcèlement acharné envers Donny. Une escalade de violence qui ira jusqu’à l’irréparable…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Une (horrible) histoire vraie

C’est sans doute l’un des ingrédients qui rendent la série si addictive et édifiante. Mon petit renne est inspirée d’un one man show de 2019, écrit et interprété par l’humoriste, écrivain et acteur écossais Richard Gadd. Il y joue son propre rôle à travers un personnage baptisé Donny. Son spectacle était déjà inspiré de son histoire.

Le spectacle et la série tirent leur sinistre nom (Baby Reindeer en anglais) d’un petit surnom dont Martha, sa stalkeuse l’a affublé. Le Daily Mail rapporte que ce harcèlement a duré pendant trois ans, au cours desquelles Richard Gadd a été inondé de 40 000 e-mails (soit 35 mails par jour), 740 tweets, 350 messages vocaux, ajoutés à des centaines de lettres. Martha le suit dans la rue et sur son lieu de travail, s’introduit chez lui, sympathise avec son entourage sous un faux nom. Elle pique de violentes crises de jalousie face à la petite amie de Richard Gadd et va jusqu’à l’agresser sexuellement.

Mon petit renne

Au-delà du cringe, le récit d’une société minée par les violences sexistes et sexuelles, l’homophobie et la transphobie

On pourrait penser que Mon petit renne n’est que le portrait d’une psyché malade, d’une pauvre femme mythomane et violente. Une histoire sensationnaliste qui multiplie les séquences de harcèlement et d’agressions gênantes. Pourtant, au fil des épisodes, on comprend que son intérêt est ailleurs, et c’est sans doute ce qui a le plus surpris les abonnés.

Source : Netflix

Pourquoi Donny a-t-il attendu trois longues années de souffrance avant de parler de son cauchemar à la police ? Pourquoi n’évoque-t-il qu’une partie du harcèlement que lui fait subir Martha, alors même qu’il dispose de centaines de milliers de preuves ? Pourquoi se contente-t-il d’évoquer quelques mails et ne souffle pas un mot à propos de l’agression sexuelle ?

Si la violence de Martha est voyante, grossière, elle sert de révélateur des violences plus tacites qui se nichent chez des personnes considérées comme normales. À travers des flashback, on apprend que la stalkeuse n’est pas la première agresseuse à avoir croisé la route de Donny. On découvre aussi les limites de ces derniers, notamment dans la façon dont il traite sa petite amie trans. Violences sexuelles dans le monde du divertissement, homosexualité refoulée, transphobie banalisée…Mon petit renne a beau être aussi angoissant et palpitant qu’un Misery, sa portée politique est autrement plus dérangeante.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.