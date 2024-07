Où regarder les épisodes de Friends (puisqu’ils ont quitté Neflix)

Les épisodes de Friends restent disponibles en France, mais sur une autre plateforme.

Cela vous a peut-être échappée et on vous comprend, l’actu étant pas réjouissante, mais Friends a quitté Netflix depuis le 30 juin. Les 10 saisons de la série culte ne sont plus disponibles sur la plateforme de streaming. Mais rassurez-vous, vous pourrez quand même retrouvez vos acteurs préférés… ailleurs.

Depuis ce 1er juillet 2024, Friends est disponible sur la plateforme de streaming Max. Pour rappel, cette nouvelle plateforme née de la fusion entre Discovery et Warner Bros, elle est en disponible depuis le 11 juin. Elle contient les catalogues de ces deux anciens services de streaming. Et donc elle vient de récupérer les droits de nombreuses séries dans l’Hexagone, dont Friends et The Big Bang Theorie. Vous pourrez aussi y voir d’autres films et séries tels que Harry Potter ,Matrix, House of the Dragon, True Detective, Euphoria…

À noter : Si vous êtes déjà abonné au pass Warner sur Prime Video, vous serez transférés automatiquement vers Max. Avec une grille de tarifs à partir de 6 euros par mois avec publicité et 10 euros sans avec deux flux simultanés, Max entend toucher une large audience. La plateforme propose aussi une offre premium à 14 euros avec quatre flux simultanés.

