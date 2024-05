Sur Netflix, 5 films et séries aussi torrides que Bridgerton, à regarder cette semaine

En binge-watcheuse digne de ce nom, vous avez déjà englouti les nouveaux épisodes de La Chronique des Bridgerton ? Pour prolonger le plaisir, entre passions interdites et nuits torrides, voici les meilleurs films et séries aussi prenants que Bridgerton, sur Netflix.

Des normes sociales qui obligent à la discrétion mais des désirs impossibles à contenir. Comme La Chronique des Bridgerton, la romance historique a inspiré certains des meilleurs films et séries dispos sur Netflix. Voici notre sélection.

L’amant de Lady Chatterley, de Laure de Clermont-Tonnerre : le film le plus chaud

Ce contenu est fourni par YouTube.

J'accepte tout Gérer mes choix

Dès sa sortie sur Netflix en décembre 2022, L’amant de Lady Chatterley a fait frétiller les abonnés Netflix, surpris par la sensualité assumée du film.

Adapté du roman éponyme de D.H Lawrence, un classique du genre ayant fait scandale lors de sa parution en 1920. Le film est réalisé par Laure de Clermont-Tonnerre.

Il suit la liaison aussi passionnée que secrète entre Connie (jouée par Emma Corrin), une jeune femme mariée à un homme devenu abstinent et le garde-chasse, campé par Jack O’Connel.

L’amant de Lady Chatterly // Source : Netflix

Classé dans la catégorie des films conseillés aux plus de 18 ans sur Netflix, le film a été salué par les spectateurs pour la puissante alchimie entre ces deux acteurs, pour ses scènes de sexe tendres, passionnées, magnifiquement chorégraphiées et mettant particulièrement l’accent sur le désir féminin.

I'm watching lady chatterley's lover for the plot 😂😂

I'm watching lady chatterley's lover for the plot 😂😂

The plot: pic.twitter.com/2XS2gPIovj — Maurine Jebiwott (@MaurineJebiwot5) December 4, 2022 Ce contenu est fourni par Twitter.

J'accepte tout Gérer mes choix

Lady Chatterley's Lover is the type of movie where you have to turn the volume down REAL low…… pic.twitter.com/8SclbVmKhA — Julie Palmer is always writing… (@EvolJulep) December 3, 2022 Ce contenu est fourni par Twitter.

J'accepte tout Gérer mes choix

Persuasion : un film adapté de Jane Austen, à la sauce Fleabag

Ce contenu est fourni par YouTube.

J'accepte tout Gérer mes choix

Adapté d’un roman de Jane Austen, Persuasion met en scène Dakota Johnson dans la peau d’Anne Elliot, une femme anticonformiste et moderne qui vit avec sa famille noble, guindée et…au bord de la faillite.

Le séduisant Frederick Wentworth, qu’elle a été forcée de laisser partir il y a huit ans, refait surface dans sa vie. Anne devra choisir entre oublier le passé ou écouter son cœur.

Si ce synopsis à l’eau de rose vous donne envie de fuir, détrompez-vous. La réalisatrice Carrie Cracknell s’est inspirée du livre de Jane Austen pour lui donner un ton étonnamment moderne. À ce titre, Persuasion rappelle beaucoup plus une série comme Fleabag qu’une trame écrite au 19ème siècle. Comme le rapporte Allociné, Carrie Cracknell a expliqué :

« C’est très important pour moi que le film illustre tout le désir, le chagrin et la complexité de l’expérience d’Anne Elliot. J’ai essayé de calibrer cela soigneusement et de trouver une énergie plus anarchique et comique. »

Downtown Abbey : le soap-opéra le plus captivant

Ce contenu est fourni par YouTube.

J'accepte tout Gérer mes choix

Downton Abbey est une série britannique qui a, à l’origine, été diffusée sur la chaine ITV et a connu un grand succès dans son pays d’origine.

Elle n’a pas tardé, par la suite, à susciter un engouement inattendu aux États-Unis, ainsi que dans le reste du monde.

Ce qui n’a rien d’étonnant car ce soap opera qui démarre en 1912, au lendemain du naufrage du Titanic et se déroule sur 14 années, a tout de la grande fresque historique et romanesque dont on rêve de souper pendant les trop longues soirées d’hiver.

D’autant plus que Donwton Abbey est un véritable univers, qui compte 6 saisons ainsi que 2 films.

Si vous n’avez jamais regardé Downton Abbey, voilà une courte piqure de rappel : la famille Crawley vit à Downton, une maison familiale démesurément grande où évoluent également leurs gens de maison.

Ainsi, l’intrigue se divise entre les nobles du haut et les domestiques du bas, et pose la grande question : les scones seront-ils bien prêts à 16h ?

Vous ne pouvez décemment pas vivre sans connaître la réponse. Rendez-vous donc sur Netflix pour tout apprendre des grands suspens de la vie des Crawley.

Outlander : la série qui croise féminisme et voyage dans le passé

Ce contenu est fourni par YouTube.

J'accepte tout Gérer mes choix

L’histoire est celle des romans de Diana Gabaldon, Le Chardon et le Tartan. Elle suit le destin de Claire Randall, une infirmière qui profite d’un voyage post-Guerre Mondiale avec son mari… et est subitement envoyée en 1740, au beau milieu du conflit qui oppose l’Angleterre aux derniers Highlanders. Avec deux guerres pour le prix d’une, elle ne part pas franchement gâtée.

Le Chardon et le Tartan n’est pas seulement une série de bouquins pour personnes avides d’épique et de romantisme : c’est avant tout une œuvre qui évoque la médecine de guerre, la condition de la femme et la lutte contre l’extermination de la culture écossaise. La série évite tous les défauts dans lesquels Game of Thrones et son goût de la culture du viol tombait à l’époque. Voir des scènes de cunnilingus qui ne soient ni fantasmées ni violentes fait du bien au moral.

Aujoutez à cela que Claire, venue des années 40 où tout n’était déjà pas rose, est choquée par la conditon féminine dans sa nouvelle épique. Elle est une femme instruite, ayant des connaissances approfondies en médecine, et ne se laisse pas marcher sur les pieds par les mâles.

Captive : la mini-série plus haletante

Ce contenu est fourni par YouTube.

J'accepte tout Gérer mes choix

Et si on s’éloignait un peu des drames romantiques pour se plonger dans une ambiance plus glauque et haletante ? Mini-série tout en costumes, Captive est considérée comme l’une des meilleures mini-séries sur Netflix.

Rien d’étonnant lorsque l’on sait que la série est adaptée d’une œuvre de l’autrice Margaret Atwood, à qui on doit notamment The Handmaid’s Tale. Écrivaine incontournable dans le domaine des ambiances délicieusement sinistres et palpitantes, Atwood a publié Alias Grace, un roman psychologique tiré d’une histoire vraie, en 1996.

En 1843, Grace Marks, jeune immigrée irlandaise travaillant comme domestique au Canada, est reconnue coupable du meurtre de ses employeurs, Thomas Kinnear et Nancy Montgomery. Quinze ans après sa condamnation, le Dr Simon Jordan tente de comprendre ses agissements en réalisant avec elle une série d’entretiens, qui plongent le spectateur dans une série de flashback. Mais un élément n’aide pas le docteur : Grace n’a aucun souvenir des meurtres. Le dénouement de la série fait partie des plus appréciés par les spectateurs sur Netflix. En bref, vous ne verrez pas passer les 6 épisodes.

Captive

