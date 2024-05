Derrière Bridgerton, cette nouvelle série coréenne est le carton inattendu sur Netflix cette semaine

8 candidats enfermés dans un immeuble de 8 étages pendant 100 jours. Voilà le point de départ anxiogène de The 8 Show, la nouvelle série coréenne entre La Plateforme et Squid Game qui obsède les abonnés Netflix.

Netflix l’a montré plus d’une fois : ses abonnés sont friands de productions coréennes. Après le succès colossal de Squid Game, qui est devenue la série non anglophone la plus regardée de tous les temps sur la plateforme, on n’est pas surpris de voir le retour d’une série coréenne mélangeant lutte des classes et téléréalité qui dérape. En 8 épisodes d’une cinquantaine de minutes, la série porte sur la petite lucarne l’univers des webtoons Pie Game et Money Game du bédéiste sud-coréen Bae-Jin Soo.

The 8 show, de quoi ça parle ?

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

The 8 Show suit huit personnes piégées dans un immeuble de huit étages dans le cadre d’une téléréalité aux règles mystérieuses. À mesure que le temps passe, leurs gains augmentent. S’ils arrivent à survivre plusieurs millions.

Cependant, les règles du jeu ne leur sont pas données à l’avance. Ajoutez à cela que les candidats constatent qu’ils ne connaissent pas du tout le même traitement : certains sont avantagés quand d’autres sont poussés à bout. Le but est de recréer des inégalités qui rappellent les principes injustes du capitalisme.

Entre divertissement et satire sociale

Depuis sa mise en ligne le vendredi 17 mai, The 8 Show n’a cessé de gagner en popularité. Actuellement numéro 2 des séries les plus regardées sur Netflix, elle suscite l’enthousiasme des abonnés Netflix sur les réseaux sociaux. La plupart salut une série aux personnages attachants, un final marquant et une réflexion sur les dynamiques sociales :

J'ai regardé la série « The 8 Show » sur Netflix ce Week-end. Je recommande pour tous ceux qui s'intéressent aux questions de la société, de l'Etat, de la hiérarchisation, des inégalités. Il explique de façon très didactique autour d'un jeu à la Squid Game toutes ses questions. — Tshi seelu / Ta Ngudi (@hugues_alex) May 21, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

j'ai regardé the 8 show tt la journée, c't trop bien faut qu'il fasse ça en télé réalité, tsais la meuf qui a rien compris au message de la série — gu fei ⁷ (@nijiyoom) May 18, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

GROS COUP DE CŒUR #The8Show est une satyre bien fichue avec des personnages attachants et des moments de tensions bien ficelés. Par contre Corée va falloir ce calmer un peu côté série, je commence à avoir du mal à enchaîner les nuits blanches pic.twitter.com/NNuexpaKNK — le Voyageur du Cinema (@Voyageur_Cinema) May 22, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Rarement été aussi pris dans une mini série K comme The 8 show.

Elle aborde excellemment bien le sujet de la décadence humaine via les réseaux sociaux comme TikTok ou la télé-réalité mais aussi sur ce qu’est devenu la société actuelle.



Je recommande fort +++ pic.twitter.com/R4eNPcPqc7 — DaupAmine (@Daupamine) May 21, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Le succès de The 8 Show confirme l’attrait des séries coréennes sur Netflix. Ce n’est pas un phénomène isolé : les productions coréennes, qu’il s’agisse de drame, de romance, de science-fiction ou de fantastique, trouvent systématiquement leur public. Pour l’heure, Netflix n’a pas annoncé de deuxième saison à The 8 Show. On sait en revanche que la saison 2 de Squid Game sera diffusée en décembre.

