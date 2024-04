Alerte mode : ces 3 marques cultes de notre enfance connaissent un come-back inattendu

Avis aux nostalgiques. Ces marques mode de notre enfance, qu’on pensait tombées en désuétude, ont profité de notre inattention pour faire peau neuve. Des come-backs qu’on n’avait pas forcément vu venir, mais qu’on embrasse avec joie.

Qui dit avril, dit ménage de printemps et tri massif des placards. L’occasion, peut-être, de retomber sur ce vieux bomber que vous chérissiez tant avant qu’il ne tombe en désuétude. Des trésors oubliés, délaissés volontairement, et qui pourraient pourtant bien ravir vos sens, voire vous plonger dans une nostalgie délicieuse.

C’est en tout cas ce qui m’est arrivé, non pas au détour d’un grand rangement, mais lors d’une errance dans les affres de Vinted. Quelle n’était pas ma surprise de découvrir par hasard, en parcourant la garde-robe d’une vintie, le modèle exact des chaussures que je portais enfant, cette fois-ci dans ma pointure adulte. Évidemment, il me les fallait.

Ni une, ni deux, j’ai passé commande. Par amour du souvenir plus que par sens esthétique, je vous l’accorde (elles sont franchement importables passé l’âge de 12 ans, mais je m’en fiche, je les adore). Et je me suis alors demandé : qu’est devenue cette marque que j’ai tant chérie et que je me fais un plaisir de glisser à mes pieds, 20 ans plus tard ? À quoi ressemble ses collections aujourd’hui ? Spoiler : je n’ai pas été déçue.

Si certaines enseignes de notre enfance ont depuis déposé le bilan ou sont en redressement judiciaire (feu Sergent Major), d’autres ont connu un véritable ravalement de façade. La preuve avec ces trois marques chères de notre enfance qui ont su faire peau neuve, pour notre plus grand bonheur.

Camper, la plus couture

Vous l’aviez peut-être deviné – voici donc la marque dont je vous parlais à mots couverts. Ces chères Camper m’ont accompagnée dans la cour de récré de mes 6 à 10 ans. Aujourd’hui, la marque propose des modèles ultra-modernes (voire parfois franchement futuristes) de sneakers, babies, mocassins, bottines, sandales… Malgré son ancrage espagnol, la marque a l’air tout droit sortie du quartier branché et décalé de Camden à Londres. Fidèle à ses racines, Camper met à l’honneur les couleurs, pour notre plus grand bonheur.

Kickers, la plus intello

Oui, j’adore les chaussures. Voici une autre marque phare bien connue des 80s/90s babies : Kickers. Malgré son nom anglophone, Kickers est né en France. C’est un peu notre Dr. Martens national. À mon époque, elles ressemblaient un peu à des chaussures de clown (je n’ai rien contre les arts du cirque, hein, j’en ai même fait dans mes jeunes années). Aujourd’hui, on adore leur côté dandy plébiscité par les étudiant•e•s en fac de lettre et autres hipsters. Vive son côté tantôt intello, tantôt rock, qui montre toute la richesse du savoir-faire français.

Desigual, la plus pop

Bon, pour cette marque-là, je ne vous apprends peut-être pas grand chose. Desigual, autrefois uniforme préféré des professeur•e•s d’espagnol (c’est en tout cas ce que dit la légende), est devenue si branchée qu’on a envie d’acheter toutes ses collections. Ses collab’ avec des noms pointus de la mode et du design (comme Miranda Makaroff pour ne citer qu’elle) ont permis à la marque de sortir de sa réputation ringarde et de conquérir une clientèle plus jeune, à condition qu’elle ait les moyens de s’offrir ses modèles colorés.

