Scarlett Johansson : 6 films cultes à voir ou à revoir

Impressionnante dans Under the Skin, surprenante dans Marriage story, Scarlett Johansson a le don de nous éblouir dans une palette d’émotions et de personnages variés. Alors qu’elle sera bientôt à l’affiche du nouveau Wes Anderson, passage en revue de nos 6 films préférés avec l’actrice.

Bientôt à l’affiche du film Asteroïd City de Wes Anderson, Scarlett Johansson navigue avec aisance entre les styles et les personnages. Découverte dans le sublime drame L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux, dans lequel elle interprète une jeune fille de 13 ans, handicapée suite à un accident de cheval, elle s’habille de mystère dans Under the Skin, passe à la science-fiction avec Lucy de Luc Besson, et brille par son naturel et sa spontanéité dans les films de Woody Allen… Elle décidera même d’intégrer la franchise Marvel en se glissant dans la peau de l’espionne russe Natasha Romanoff, alias Black Widow. Retour sur six films marquants de la (longue) carrière de cette actrice singulière.

Lost in translation, de Sofia Coppola (2003)

Bob Harris (interprété par Bill Murray) est un acteur sur le déclin, qui se retrouve à Tokyo pour tourner une publicité. Dans cette ville qu’il ne comprend pas, la solitude et l’ennui le poussent à tout remettre en question. Jusqu’au jour où il croise, dans le bar de l’hôtel, une jeune Américaine (jouée par Scarlett Johansson) : c’est le début d’une drôle d’amitié et l’histoire de l’errance de ces deux personnages dans une ville magnifiée par la réalisatrice Sofia Coppola. Lost in translation vous hantera longtemps. Il reste le meilleur moyen de découvrir l’actrice.

Match Point, de Woody Allen (2005)

La chance est-elle plus importante que le talent ? Dans ce conte social écrit par Woody Allen, la balle de tennis frappe le filet et on est suspendu, le souffle coupé. Tombera-t-elle du bon côté, ou la chance va-t-elle tourner ? Match Point raconte l’ascension sociale d’un ex-tennisman (interprété par Chris Wilton) devenu prof dans un quartier huppé de Londres, qui se marie avec une fille de bonne famille. Jusqu’à ce qu’il rencontre Nola, jouée par Scarlett Johansson. Cette jeune comédienne américaine est le contraire de tout ce qu’il a toujours ambitionné : pourtant, il est irrésistiblement attiré par elle. Un film insolent et cruel, dont la chute saura vous surprendre.

Her, de Spike Jonze (2014)

Dans ce film de Spike Jonze, avec Joaquin Phoenix, vous ne verrez pas Scarlett Johansson. Vous l’écouterez. Avec passion, gêne, et curiosité, comme le personnage principal de ce film lorsqu’il découvre Samantha, une intelligence artificielle. Ce programme informatique ultramoderne vient combler la solitude de cet homme inconsolable, qui, post-rupture, a du mal à s’ouvrir aux autres. En même temps, on le comprend, les villes sont remplies de nouvelles technologies et d’écrans, la chaleur humaine semble avoir disparu. On la retrouve au travers de ces échanges, sensibles et intelligents, entre l’homme et la machine. Un film qui nous permet d’assister à la naissance d’un amour étrange et déstabilisant.

Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen (2008)

Un film qui réunit Javier Bardem, Penelope Cruz, Rebecca Hall et Scarlett Johansson ? On dit oui, sans même avoir lu le scénario. Pendant un été barcelonais, deux amies rencontrent le séducteur Juan Antonio, un artiste-peintre énigmatique venant de divorcer. Le film nous emmène à la rencontre de trois femmes singulières : Vicky – une future mariée, toujours la tête sur les épaules -, Cristina – amie de Vicky, femme passionnelle et émotive – et Maria Elena – l’ex au fort tempérament. Un film dévorant de passions humaines, qui nous emporte d’ivresses en déceptions, et critique notre insatisfaction permanente.

Marriage Story, et Noah Baumbach (2019)

L’histoire d’un divorce. Pas n’importe lequel, celui d’un metteur en scène (joué par Adam Driver) et de sa femme, comédienne (interprétée par Scarlett Johansson). On découvre un couple qui s’est aimé, passionnément, et qui se déchire, parfois de manière effrayante et terriblement violente. On pleure, de joie, de tristesse, de compassion et on est, très vite, emportés par ce couple si formidablement désuni. Ce film est idéal pour découvrir toute la palette d’émotions de l’actrice.

Under the skin, de Jonathan Glazer (2013)

Peut-être le film le plus surprenant de Scarlett Johansson. Elle y interprète une femme, rôdant dans son van blanc, séduisant les hommes afin de les ramener chez elle pour une raison mystérieuse. Est-elle vraiment humaine ? Son personnage parle très peu, tout s’écrit sur son visage. Une performance impressionnante qui donne au film son côté sombre et surnaturel.