5 idées lectures spéciale romances qu’on peut lire même après la Saint-Valentin

Qui a dit qu’il n’y a qu’à la saint valentin qu’on peut parler d’amour ? Pourquoi se conformer au marketing pour se pencher sur la romance ? Parce que les sentiments ne s’expriment pas uniquement le 14 février, nous vous avons concocté une sélection des meilleures romances à lire tout le temps, au bord de la piscine, au coin du feu ou, s’il le faut, avec votre moitié.

Premier constat : la Saint-Valentin est passé avec son lot de bouquets de fleurs et de petits cœurs à toutes les sauces… et ça nous donne envie de célébrer l’amour avec un petit et un grand A (eh oui pas seulement celui des comédies romantiques, on voit plus large que ça, on est en 2025 quand même).

Deuxième constat : il y a de grandes chances pour que chez vous aussi, il fasse -1000°C, et/ou qu’il pleuve, alors on ne va pas quitter tout de suite le mode cocooning.

Préparez votre plaid et votre boisson chaude avec KOBO by fnac on vous propose cinq idées de lecture avec leur sélection e-books spéciale romances. Vous pouvez même les dévorer sans bouger de votre canap’, si vous avez la chance d’avoir une liseuse, une tablette ou tout simplement un smartphone.

L’amour c’est surcoté de Mourad Winter

Avec ce roman, on plonge dans la tête de Mourad, 27 ans. Et c’est un peu le bordel. Ce livre écrit comme on parle, on plutôt comme on pense, vous fera d’abord et avant tout rire !

Seuls pré-requis : une maîtrise minimum du verlan et un sens de l’humour au moins au second degré. Psst, l’adaptation au ciné sort en avril, alors vous avez encore un peu de temps pour le dévorer avant de râler parce que “le livre, c’est toujours mieux quand même”.

Beaucoup d’amour et quelques cendres de Julien Sandrel

C’est l’histoire de cinq inconnus conviés à une chasse au trésor sur les routes de Californie. Excitant, non ? Bien sûr, tout ne se passera pas comme prévu, et au-delà de l’aventure, préparez-vous à voyager à travers des émotions intenses.

L’amour ouf de Néville Thompson

Dans un décor empreint de nostalgie des années 80/90, pour notre plus grand bonheur, le film parle finalement presque plus de violence que d’amour. Qu’en est-il dans le roman qui a inspiré l’un des plus grands succès cinématographiques de 2024 ? On vous laisse le découvrir!

Et que quelqu’un vous tende la main de Carène Ponte

Tout commence dans une maison de repos pour des personnes abîmées par la vie, et dans le salon de thé du coin. Les personnages principaux, ou plutôt principales : trois femmes entre lesquelles se lie une grande amitié pour faire face aux épreuves de la vie. Une ôde à cette autre forme d’amour, et à la sororité !

Passion simple d’Annie Ernaux

L’autrice, prix Nobel de littérature en 2022, rien que ça, nous parle ici de passion… et d’attente. Cette attente qui prend toute la place et qui vous bouffe, entre deux rencontres. On adore la plume d’Annie Ernaux, incisive, qui dit la poésie du quotidien et offre une réflexion sur l’amour passionnel… tout en nous faisant au passage déculpabiliser de penser encore à notre ex, parfois (ou souvent).

