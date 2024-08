Concerts de Taylor Swift à Vienne annulés : la chanteuse a exprimé publiquement son “énorme culpabilité”  

Le mercredi 7 août 2024, un attentat-suicide visant les concerts de Taylor Swift à Vienne avait été déjoué. Après un silence de près de deux semaines, la chanteuse s’est finalement exprimée sur le sujet.

Alors qu’elle était lancée dans une tournée européenne à guichet fermé, Taylor Swift a dû faire face à une menace terroriste mettant en danger ses fans venus du monde entier. En effet, il y a deux semaines de cela, ses concerts prévus à Vienne, en Autriche, étaient la cible d’un projet d’attentat. Mercredi 7 août dernier, trois suspects avaient ainsi été arrêtés : l’un d’entre eux possédait des armes blanches, des explosifs et des détonateurs dans le but de se tuer et de “tuer un grand nombre de personnes” devant assister à l’un des shows de la chanteuse prévus jeudi, vendredi et samedi. Un attentat-suicide très sérieux qui avait même impliqué le Conseil de sécurité nationale américain, comme l’avaient rapporté nos confrères de Libération.

Heureusement, l’attentat avait été déjoué par les autorités locales, avec l’aide des autorités américaines :

« Les Etats-Unis ont partagé des renseignements avec (nos) partenaires autrichiens pour permettre de déjouer une menace sur des concerts de Taylor Swift” a expliqué le porte-parole dudit conseil John Kirby. Libération

Par mesure de sécurité, les trois dates initialement prévues dans la capitale autrichienne ont donc été annulées dans la foulée. La chanteuse ne s’était jusqu’alors pas exprimée sur le sujet… Mais elle a décidé de briser le silence dans la journée du mercredi 21 août 2024.

Une prise de parole sur Instagram qui arrive deux semaines après le potentiel drame… par choix

C’est dans une publication Instagram rassemblant pour l’heure près de 4,8 millions de “mentions ‘j’aime’” que la superstar américaine a tenu à s’adresser à son public : “Nous avons officiellement clôturé notre tournée européenne. Avec elle vinrent les publics les plus passionnés pour lesquels j’aie jamais joué, de nouvelles traditions de spectacle, et une ère complètement nouvelle et différente (…)”

Elle explique qu’elle a choisi d’attendre que le volet européen du « Eras Tour » soit terminé pour s’exprimer, car elle craignait que toute prise de parole prématurée attise la haine des criminels concernés ou soit perçue comme une provocation de sa part :

“Laissez-moi être très claire : je ne vais pas m’exprimer publiquement sur un sujet si je sais que le faire pourrait provoquer ceux qui voudraient blesser les fans assistant à mes concerts. Dans des cas comme celui-ci, le silence, c’est faire preuve de retenue et attendre de s’exprimer au moment approprié. Ma priorité était de terminer la tournée européenne en toute sécurité, et c’est avec un grand soulagement que je peux aujourd’hui dire que nous l’avons fait.” Instagram @Taylorswift

Taylor Swift a ressenti une “énorme culpabilité” vis-à-vis de ses fans

Suite à l’annulation de ses dates autrichiennes, l’auteure-compositrice-interprète américaine a avoué ressentir une “énorme culpabilité” vis-à-vis de son public :

“Avoir nos concerts de Vienne annulés a été dévastateur. La raison de ces annulations m’a remplie d’un sentiment de peur et d’une énorme culpabilité car il y a tellement de personnes qui avaient prévu de venir à ces concerts.” Instagram @Taylorswift

Mais la chanteuse a tenu à rester positive malgré tout : elle a ainsi exprimé toute sa gratitude envers les autorités ayant réussi à déjouer l’attentat et ayant contribué à épargner la vie de milliers d’innocents : “Je suis également très reconnaissante envers les autorités, car grâce à elles, nous pleurons des concerts et non des vies.”

Pour l’heure, l’ “Eras tour” est en pause. Les fans américains de l’interprète de “Blank Space” devront donc s’armer de patience avant de pouvoir la retrouver. Allez, plus que deux mois à patienter !