Taylor Swift : une première étude révèle son influence sur la santé de ses fans

Vous pensiez que tout a été dit sur Taylor Swift ? Sa capacité remplir des stades par dizaine partout dans la monde, à influencer positivement la Présidentielle américaine… Mais ce n’est pas tout.

Taylor Swift est incontestablement la reine de de tous les records. Sa tournée The Eras Tour a totalisé 11 millions de spectateurs, sa fortune dépasse l’entendement et son influence pourrait peser dans la prochaine Présidentielle américaine. Elle est aussi la seule artiste à avoir provoqué un séisme de magnitude de 2,3 sur l’échelle de Richter, la première chanteuse avoir été élue personnalité de l’année par Le prestigieux magazine Time. On pourrait allonger la liste tant les records sont impressionnants, mais il y a un autre domaine dans lequel l’artiste joue un rôle positif : celui des trouble alimentaires.

Taylor Swift perçue comme un exemple à suivre

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université du Vermont a démontré que l’ouverture d’esprit de Taylor Swift à propos de ses problèmes d’image corporelle et d alimentation a eu un effet bénéfique sur les attitudes et les comportements de ses fans. La star n’a en effet jamais caché ses troubles de l’alimentation. Elles les a évoqués dans certaines de ses chansons : « Anti-Hero» et « You’re On Your Own, Kid ». Elle a parlé ouvertement de la pression exercée pour se conformer aux normes de beauté sociétales et des comportements nocifs qu’elle a adoptés. Récemment, elle prenait la parole pour défendre Lady Gaga, qui faisait l’objet de rumeurs insistantes sur une supposée grossesse.

Les fans, incités à modifier leur comportement

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont sélectionné deux plateformes de médias sociaux de premier plan, TikTok et Reddit, connues pour leurs communautés de fans actives de Taylor Swift. Ils ont analysé plus de 8 300 commentaires. Les messages ont été collectés entre octobre et novembre 2023. Conclusion : de nombreux fans ont exprimé leur profonde admiration pour le courage de la star en partageant leurs propres combats contre les TCA. De nombreux commentaires ont souligné comment la transparence de Taylor Swift sur ces sujets les avait aidés à se sentir mieux et à chercher à se rétablir.

« Nous avons constaté que les fans qui se sentent très liés à Taylor Swift modifient leur comportement ou leur attitude vis-à-vis de l’alimentation ou de leur image corporelle grâce aux révélations et aux messages que la chanteuse véhicule dans sa musique », explique Lizzy Pope, professeure adjointe au sein du département de Nutrition et Sciences des Aliments de l’UVM et coautrice de l’étude, dans un communiqué.