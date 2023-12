Taylor Swift désignée personnalité de l’année par le Time, et c’est un tournant pour « l’art féminin »

Cette année, le Time n’a pas désigné une figure politique, mais une artiste, personnalité de l’année. À 33 ans, Taylor Swift devient lauréate du prestigieux titre, soulignant ainsi l’importance et la légitimité de la culture pop dans le monde.

2023 a été son année, le Time l’a confirmé. Comme tous les ans depuis 1927, le prestigieux magazine américain a mis plusieurs personnalités en lice pour ne remettre qu’à l’une d’entre elles le titre très convoité de Personnalité de l’année. Ce mercredi 6 décembre, la nouvelle est tombée : Taylor Swift, qui influence des millions de personnes au quotidien, a été choisir par le magazine.

Des chiffres démesurés pour des accomplissements « incommensurables »

Cette année, on n’a cessé d’entendre les exploits de Taylor Swift, qui laissent tous une impression de démesure. Son film-concert, The Eras Tour a écrasé toute concurrence au box-office, engrangeant 96 millions de dollars de recettes en un seul week-end d’exploitation et atteignant aujourd’hui les 250 millions de dollars, moins d’un mois après sa sortie.

Avant de faire jouir le cinéma de sa popularité, Taylor Swift aurait également boosté le PIB américain avec sa tournée. John Williams, le président de la Fed, a même évoqué un « effet Taylor Swift » sur l’économie. À l’échelle du monde, des présidents ont même demandé à la chanteuse d’inclure leur pays dans sa tournée, comme au Chili, à Budapest, au Canada et en Thaïlande.

Pour Sam Jacobs, le rédacteur en chef du Time, Taylor Swift a beau enchaîner les scores impressionnants, ses accomplissements cette année ne peuvent être résumés par des chiffres tant ils sont immenses. Comme le rapporte BFM, il explique :

« Une grande partie de ce que (Taylor) Swift a accompli en 2023 est incommensurable (…) Elle s’est engagée pour donner de la valeur aux rêves, aux sentiments et aux expériences des gens, en particulier des femmes, qui se sentaient négligées et régulièrement sous-estimées »

Vers « plus d’art féminin«

Cette raison aura motivé la rédaction du magazine à faire de Taylor Swift « la première personnalité du monde des arts à être nommée personne de l’année pour son succès en tant qu’artiste ». Et pour cause : l’entrée de Taylor Swift dans la liste des lauréats historiques est surtout celle de la culture pop dans un palmarès friand de politique. L’artiste de 33 ans succède ainsi à Joe Biden et Kamala Harris, Martin Luther King, le pape François, Greta Thunberg et Volodymyr Zelensky, lauréat en 2022.

Si la politique semble être le leitmotiv du titre, Taylor Swift représente la reconnaissance du Time envers une culture parfois accusée d’être superficielle pour sa dimension féminine et populaire. Comme Taylor Swift l’a expliqué dans les colonnes du magazine :

« On a dit aux femmes que ce vers quoi on gravite naturellement […] est plus superficiel que ce vers quoi les hommes stéréotypés gravitent. […] Et qu’est-ce qui existe depuis la nuit des temps ? Une société patriarcale. Et qu’est-ce qui nourrit une société patriarcale ? L’argent, les revenus, l’économie. Donc si on observe tout ça de la manière la plus cynique, le fait que des idées féminines deviennent plus lucratives veut dire que plus d’art féminin sera créé. C’est extrêmement réconfortant. »

