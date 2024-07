Sur Netflix, 3 mini-séries haletantes à voir en un week end

Pour se changer les idées ce week-end et oublier un peu la politique (et l’ambiance morose), on vous partage 3 mini-séries addictives.

Cela ne vous a pas échappé, les plateformes de streaming, et notamment Netflix, misent de plus en plus sur les mini-séries. Leur format court permet de venir rapidement au bout de l’intrigue. On les regarde facilement en un week end, voire en une soirée. Après notre première sélection des 4 meilleures mini-séries à binge-watcher sur Netflix ce week-end, on vous propose notre Top 3 des mini-séries les plus haletantes.

Oloturé : Le Périple (3 épisodes)

Cette mini-série en trois épisodes a intégré le top Netflix à la quatrième place, en toute discrétion. Mise en ligne le 28 juin dernier, elle raconte l’histoire d’ Oloturé, une journaliste qui infiltre un réseau de prostitution et de traite d’êtres humains au Nigeria. Cette série est adaptée d’une histoire vraie. En 2013, une jeune journaliste, Tobore Ovuorie, décide de se faire passer pour une travailleuse du sexe après le décès de l’une de ses amies, envoyée en Europe pour se prostituer. Ce qu’elle verra la marquera à jamais, elle en sortira une grande enquête et sera recompensée du Prix de la liberté d’expression 2021.

Une famille presque normale (6 épisodes)

Cette fiction suédoise nous tient en haleine du début à la fin. On y suit les Sandell, une famille a priori ordinaire où le père de famille Adam, prêtre, est marié à Ulrika, une avocate. Ils sont parents de Stella, une jeune femme âgée de 19 ans. Leur vie se déroule parfaitement dans un faubourg résidentiel de Lund, en Suède. Mais un jour tout bascule, Stella est accusée du meurtre de son petit ami et incarcérée. Ses parents tombent des nues, ils vont enquêter et faire de terribles découvertes sur leur fille.

Double piège (8 épisodes)

Vous n’avez pas pu passer à côté de cette mini-série qui a intégré le top des séries Netflix les plus vues de tous les temps. La mini-série à suspense Double Piège est tiré d’un roman d’Harlan Coben, le dieu du suspens et du retournement. La série suit, Maya Stern, une ancienne militaire atteinte de stress post-traumatique qui enquête sur le meurtre de son mari. En visionnant les images de sa nouvelle caméra de surveillance, elle voit son mari décédé bien vivant. C’est le point de départ d’une enquête ponctuée de rebondissements.

