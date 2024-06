Netflix : les 3 meilleures mini-séries d’horreurs de Mike Flanagan pour frissonner ce week-end

Pour le service après-vente des insomnies, phobies irrationnelles et autres terreurs nocturnes, contactez directement le responsable : Mike Flanagan.

Au début, on voulait faire une sélection des séries horrifiques les plus flippantes sur Netflix. On s’est vite rendu compte que le classement se partageait entre un seul créateur : Mike Flanagan. De quoi nous donner des envies de revenir sur ce qui rend ses séries si cauchemardesques, fascinantes et bouleversantes. Voici le top 3 des meilleures (ou des pires ?) séries du maître de l’horreur sur Netflix.

3. Midnight Mass : la plus métaphysique (7 épisodes)

De quoi ça parle ?

Midnight Mass se déroule sur l’île isolée de Crockett, où l’arrivée d’un jeune prêtre charismatique, le Père Paul, coïncide avec une série d’événements terrifiants. Tandis que les habitants de l’île commencent à expérimenter ces phénomènes surnaturels, des secrets sombres et des vérités métaphysiques commencent à émerger, bouleversant la communauté.

Pourquoi on regarde

Midnight Mass n’est pas seulement une série d’horreur ; c’est une exploration profonde de la foi, de la rédemption et de la nature humaine. Flanagan utilise l’horreur comme un moyen d’examiner les croyances personnelles et les dilemmes moraux. Les dialogues sont riches et introspectifs, offrant une réflexion sur la religion et la spiritualité encore trop rarement vue dans le genre. C’est cette profondeur métaphysique et philosophique qui donne sa place à Midnight Mass dans ce classement — sans oublier que la série reste une fabrique à cauchemar intestable.

2. The Haunting of Bly Manor : la plus poétique (9 épisodes)

De quoi ça parle ?

The Haunting of Bly Manor raconte l’histoire de Dani Clayton, une jeune gouvernante américaine embauchée pour s’occuper de deux enfants orphelins dans un manoir anglais. Rapidement, Dani découvre que Bly Manor cache de nombreux secrets et que les apparences s’avèrent trompeuses. Les fantômes de Bly Manor ne sont pas seulement des entités effrayantes, mais des manifestations des regrets, des amours perdues et des tragédies passées.

Pourquoi on regarde

Bly Manor se distingue par son approche poétique de l’horreur. Flanagan tisse une histoire où les émotions et les souvenirs des personnages prennent le dessus sur des frayeurs plus communes du genre, comme le sang et les jumpscare. La série explore les thèmes de l’amour, du sacrifice et de la perte avec une sensibilité rare. Chaque personnage est développé avec soin, permettant aux spectateurs de ressentir de manière physique leurs joies et leurs peines, à travers les yeux qui se cachent derrière les mains, les poils qui se hérissent, ou les larmes qui coulent…

1. The Haunting of Hill House : le chef-d’œuvre de Flanagan (10 épisodes)

De quoi ça parle ?

The Haunting of Hill House suit la famille Crain, qui a vécu dans une maison désormais connue pour être la plus hantée des États-Unis. Des années plus tard, les enfants Crain, maintenant adultes, sont toujours hantés par les fantômes de leur passé, à la fois littéralement et métaphoriquement. La série alterne entre les événements de leur enfance et leurs vies actuelles, révélant progressivement les sombres secrets de Hill House.

Pourquoi la regarder ?

The Haunting of Hill House est le sommet de l’art de Flanagan, combinant une horreur intense avec une exploration des dynamiques familiales et des traumatismes émotionnels. La série excelle dans la création d’une atmosphère oppressante tout en offrant des moments de profonde réflexion et de tendresse. C’est cette capacité à équilibrer l’horreur et l’humanité qui fait de « The Haunting of Hill House » le chef-d’œuvre indéniable de Flanagan.

