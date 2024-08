La série culte Mad Men débarque sur Netflix

Chaque mois, les nouveautés de Netflix sont attendues avec impatience par les fans. Bonne nouvelle pour ce mois d’août 2024, la série Mad Men débarque sur la plate-forme de streaming. Et encore bonne nouvelle, la série déploie un discours féministe que nous analysons ici.

La série culte Mad Men est désormais disponible en intégralité sur la plate-forme au logo rouge. Une bonne occasion de fuir la chaleur de ces derniers jours, à l’abri des quatre murs de son domicile. Pourquoi il ne faut pas la louper ?

Le rôle des costumes

La série vous plonge dans l’Amérique de la fin des années 60 et dépeint avec réalisme les mœurs de l’époque. On y suit le quotidien d’une agence de publicité fictive, Sterling Cooper, installée sur Madison Avenue à Manhattan (New-York) entre les décennies 60 et 70.

Dès le premier épisode, on découvre Don Draper (John Hamm) considéré comme un petit génie du monde de la publicité, malgré une identité mystérieuse. Autour de lui, nombre de personnages féminins bien écrits donne de l’épaisseur à l’intrigue et une attention toute particulière est donnée aux vêtements.

Une fresque réaliste

Le succès de la série s’explique par la manière dont elle est parvenue à dresser une fresque étonnante des mœurs sociales de l’Amérique de cette époque. Il faut souligner que sept des neuf scénaristes de la série sont des femmes, ce qui donne un impact visible à l’écran.

Mad Men est donc une série de femmes, à l’heure de la naissance des médias de masse et du capitalisme de l’image. D’où l’importance des costumes alors que l’apparence s’apprête à coloniser le monde.