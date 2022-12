Les films les plus attendus de 2023

Martin Scorses, Wes Anderson, Christopher Nolan, David Fincher, Ari Aster… en 2023, la liste des cinéastes qu’on attend a de quoi faire envie !

2023 rime avec nouvel agenda cinéma !

Cette année marque le retour de bons nombres de grands cinéastes dont on est fans et de projets qui attisent notre curiosité depuis des mois.

Vous voulez du Hayao Miyazaki ? Du Greta Gerwig ? Du Martin Scorses ? Du Wes Anderson ? Bienvenue en 2023 !

TÁR de Todd Fields, le 25 janvier

Cate Blanchett est une cheffe d’orchestre virtuose, lesbienne, doublée d’un monstre de charisme dans TÁR, un film passionnant de plus de 2h30. L’actrice australienne a été récompensée du prix de la meilleure actrice à la Mostra de Venise pour ce rôle d’une puissance physique et psychologique impressionnantes.

Elle y incarne Lydia Tár au moment ou sa carrière de maestro avant-gardiste est au sommet. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger… En émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans notre société.

The Fabelmans de Steven Spielberg, le 22 février

Steven Spielberg qui réalise un film sur un garçon qui rêve de devenir réalisateur, ça vous dit ?

Ça tombe bien : l’un des plus grands réalisateurs du monde sortira The Fabelmans, son premier film inspiré de sa propre vie !

The Son de Florian Zeller, 1er mars

Avis aux personnes ayant adoré le film multi-oscarisé The Father, sorti en 2020 : son réalisateur Florian Zeller est de retour.

Après avoir signé une œuvre bouleversante sur la maladie d’Alzheimer, le dramaturge et cinéaste français revient avec The Son, une fable familiale sur la parentalité et la dépression. Comme son film précédent, The Son est adapté de sa propre pièce de théâtre.

Porté par Hugh Jackman, il raconte les tentatives d’un père pour redonner goût à la vie son fils de 17 ans, qui souffre de dépression.

Les films sur la santé mentale et sur cette maladie victime de nombreux stéréotypes sont encore trop rares. Autant de raisons qui font de The Son l’une de nos attentes de 2023.

La Petite Sirène de Rob Marshall, le 24 mai

Plus que quelques mois avant d’enfin découvrir le remake en live action de La Petite Sirène de Rob Marshall avec la jeune actrice Halle Bailey.

Dans cette adaptation, Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène belle et fougueuse dotée d’un tempérament d’aventurière. Rebelle dans l’âme, elle n’a de cesse d’être attirée par le monde qui existe par-delà les flots. Au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric. Alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Ariel sent pourtant qu’elle doit suivre son cœur. Elle conclut alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa vie – et la couronne de son père – en danger…

Les adorables réactions d’enfants noirs devant la bande annonce nous réchauffent le cœur avant même la sortie du film. Autant dire qu’on a hâte que le long-métrage entier leur soit livré (on en profitera bien aussi !).

© Madmoizelle

Asteroid City de Wes Anderson, le 21 juin

Encore un réalisateur qu’on adore ! Wes Anderson débarque sur les grands écran en 2023 avec Astéroide City, un long-métrage situé dans une ville américaine fictive.

Le film se déroule en 1955 lorsqu’Asteroid City organise sa convention « Junior Stargazer », qui rassemble des étudiants et des parents de tout le pays pour des compétitions savantes.

Comme toujours, le réalisateur arrive accompagné d’une liste à rallonge de stars au casting, comme Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johnson ainsi que plusieurs de ses acteurs fétiches comme Tilda Swinton, Adrien Brody et Jason Schwartzman !

Elémentaire de Peter Sohn (Disney), le 21 juin

Vous avez aimé Vice-versa ? Alors vous allez adorer Elémentaire, le nouveau grand film des studios Disney !

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent…

© Disney

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée de James Mangold, le 28 juin

La légende est assez ancrée pour qu’on ait pas besoin de trop développer : INDIANA – JONES.

© Lucasfilms

À 80 ans, Harrison Ford retrouve son chapeau et son lasso pour nous régaler avec ce cinquième épisode des aventures d’Indie. L’acteur iconique sera au rendez-vous aux côtés John Rhys-Davies (Sallah), Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen et Antonio Banderas.

Nous aussi, on sera là.

Barbie de Greta Gerwig, le 19 juillet

De sa bande-annonce qui n’a pas peur de parodier l’un des meilleurs films de l’histoire (pour notre plus grand plaisir), en passant par les premières images de Margot Robbie et Ryan Gosling en rollers rose bonbon, absolument tout nous rend impatientes de découvrir Barbie.

© Warner Bros

D’autant plus que derrière la caméra, on retrouve la réalisatrice féministe Greta Gerwig, à qui l’on doit Les Filles du docteur March ainsi que Lady Bird ! On ignore encore à peu près tout de l’intrigue de ce film acidulé, si ce n’est qu’il raconte les aventures d’une poupée Barbie jugée pas assez « parfaite » dans le monde réel. On signe !

Dune : deuxième partie de Denis Villeneuve, le 1er novembre

© Warner Bros

La suite très attendue du blockbuster de 2021 arrive en fin d’année prochaine sur les grands écrans français !

Il explorera le périple mythique de Paul Atreides alors qu’il s’unit avec Chani et les Fremen tout en préparant sa revanche contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Devant choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers connu, il s’efforce d’empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire.

Denis Villeneuve mettra de nouveau en vedette Thimothée Chalamat, Zendaya, Rebecca Ferguson ainsi que Josh Brolin.

Oppenheimer de Christophen Nolan, le 9 juillet

Il y a quelques jours, Oppenheimer a dévoilé un premier trailer, annonçant avec fracas l’un des films les plus denses et spectaculaires de 2023.

Nouvelle époque, nouvel univers pour Christopher Nolan dont le nouveau film sera cette fois situé pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de laquelle a explosé Trinity, la première bombe atomique.

© Universal

Nolan revient aux origines de l’arme de destruction massive avec ce biopic centré sur celui que l’on surnomme « le père de la bombe atomique », J. Robert Oppenheimer. Un rôle complexe entre ambition et doutes existentiels, dont on ne doute pas que Cillian Murphy (l’acteur de Peaky Blinders) saura l’incarner à la perfection.

The Killer de David Fincher, prochainement sur Netflix

Après Mindhunter et Mank, David Fincher poursuit sa collaboration avec Netflix. En 2023, le réalisateur de Fight Club, Seven et Gone Girl est de retour avec l’un des sujets qu’il maîtrise le mieux : les tueurs en série.

Porté par Michael Fassbender et Tilda Swinton, The Killer suivra un assassin implacable qui commence à développer peu à peu une conscience entre le bien et le mal…

Comment vivez-vous ? de Hayao Miyazaki, prochainement

On avait du mal à faire le deuil depuis qu’il avait annoncé sa retraite en 2013 et ça tombe bien puisqu’il n’est pas encore décidé à partir.

On en rêvait : Hayao Miyazaki est de retour avec un nouveau film.

Si on ignore encore à peu près tout de ce projet, on sait que Comment vivez-vous ? emprunte son titre d’un roman de Genzaburo Yoshino, paru en 1937. Dans le livre, un garçon de 15 ans nommé Junichi Honda, prend un nouveau départ après le décès de son père en allant vivre avec son oncle. L’occasion pour lui de développer une nouvelle vision du monde.

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, prochainement

Martin Scorses.

Leonardo DiCaprio.

Robert De Niro.

What else ?

Pour son grand retour depuis The Irishman, son film sorti sur Netflix en 2019, Martin Scorsese va raconter l’histoire vraie des meurtres de plusieurs membres de la tribu indienne d’Osage en Oklahoma, assassinés après avoir trouvé du pétrole sur leurs terres dans les années 1920. Le film suivra l’enquête du FBI.

Beau is Afraid de Ari Aster, prochainement

Depuis qu’il a réalisé deux des films d’horreur les plus flippants de la décennie, on attend chaque film d’Ari Aster avec impatience.

Comme pour Midsommar et Hérédité, le réalisateur prodige revient épaulé par le studio A24 pour révéler Beau is Afraid en 2023.

Ce film à l’affiche très énigmatique est porté par l’indescriptible Joaquin Phoenix. La vedette du Joker se glisse dans la peau d’un riche entrepreneur dont les déboires et les rencontres obsédantes l’empêchent de rendre visite à sa mère. On a hâte d’en savoir plus…

© A24

Et vous ? Quel est le film que vous attendez le plus en 2023 ?

À lire aussi : Le meilleur Jim Jarmusch, avec Forest Whitaker, est le film à voir au ciné cette semaine

Crédit de l’image à la Une : © Madmoizelle