Les 13 films les plus attendus de 2024 : on fait comment pour patienter ?

Des nouveautés qui ont tout pour faire envie, un film de science-fiction par le réalisateur de Parasite, la suite de Joker, de Dune, de Beetlejuice et de Vice-Versa…les films de 2024 sont notre programme de rêve.

Trêve de Barbenheimer : faîtes place à 2024.

Priscillia de Sofia Coppola, le 3 janvier 2024

La réalisatrice de Virgin Suicides et Marie-Antoinette ouvre 2024 avec son nouveau film. Sofia Coppola a travaillé main dans la main avec Priscilla Presley, qui co-produit le film. Priscillia est adapté du livre Moi et Elvis, publié en 1985 par cette dernière. Le film remonte aux origines de la rencontre entre le King et la jeune Priscilla, âgée de seulement 14 ans à l’époque. Malgré une différence d’âge de dix ans et le désaccord de ses parents, une idylle secrète naît entre eux et aboutira à leur mariage en 1967. Adolescente effacée, Priscillia se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main. Cailee Spaeny, qui incarne la femme d’Elvis (joué par Jacob Elordi), a remporté le prix d’interprétation féminine à la Mostra de Venise en septembre dernier.

Priscillia // Source : A24

Pauvres Créatures de Yórgos Lánthimos, le 17 janvier 2024

Après un détour à la Mostra de Venise où il a décroché le prestigieux Lion d’Or, Pauvres Créatures arrive en salles. Porté par la star de La La Land Emma Stone, le film est une sorte de Frankenstein au féminin. Tout commence avec une expérience scientifique au cours de laquelle Goldwin Baxter (Willem Dafoe), un docteur aux pratiques peu orthodoxes, fait renaître d’entre les morts Bella. La jeune femme revient à la vie avec les capacités cognitives d’un enfant, mais sa soif de connaître le monde est immense. Elle s’enfuit alors avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d’égalité et de libération.

May December de Todd Haynes, le 24 janvier 2024

Le début d’année 2024 sera décidément placé sous le signe des grands auteurs. À son tour, Todd Haynes (Carol) présentera son nouveau film, May December, porté par le duo iconique Julianne Moore et Natalie Portman. Cette dernière incarne une star de la tévélision qui, pour les besoins d’un rôle, se rend en Géorgie, à la recherche de Gracie Atherton-Yoo, une femme qu’elle va devoir interpréter dans un biopic. Cette dernière a défrayé la chronique pour avoir entamé une relation avec un collégien de 13 ans quand elle en avait 36…Un film qui s’annonce aussi hypnotique que sulfureux.

The Iron Claw, le 24 janvier 2024

Difficile de ne pas être piquée de curiosité devant ce film A24 qui promet de montrer Zac Efron comme on ne l’a jamais vu. Le film nous ouvre les coulisses de la vie des inséparables frères Von Erich, qui ont marqué l’histoire du catch professionnel du début des années 80. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. Le film est largement inspiré de leurs histoires.

La zone d’intérêt de Jonathan Glazer, le 31 janvier 2024

Grand prix au festival de Cannes en mai dernier, La zone d’intérêt s’annonce comme l’un des films les plus glaçants de l’année. Plus de dix ans après l’extraordinaire Under The Skin, le réalisateur britannique Jonathan Glazer pose sa caméra là où personne n’a envie d’aller regarder : chez un nazi, dont la maison est à côté d’Auschwitz. Jonathan Glazer dresse le portrait de Rufolf Höss et de sa famille, qui mène une petite vie tranquille et anesthésiée par le déni alors que l’horreur a lieu devant leur porte. On note la présence en tête d’affiche de Sandra Hüller, déjà brillante dans Anatomie d’une chute.

Sans jamais nous connaître d’Andrew Haigh, le 17 février 2024

Sans jamais nous connaître réunit deux des acteurs irlandais les plus adorés du public : Paul Mescal (Normal People, Aftersun) et Andrew Scott (Fleabag, Sherlock, 1917). Les deux comédiens sont réunis devant la caméra d’Andrew Haigh dans une histoire où sensualité et mystère dansent la valse.

À première vue, le synopsis semble assez classique : il raconte la rencontre entre Adam (Andrew Scott), un scénariste, et Harry (Paul Mescal), son voisin, qui finissent par faire connaissance après s’être observés par la fenêtre de leurs appartements londoniens. À mesure que leur relation romantique grandit, Adam retourne dans la maison de son enfance où il découvre que ses parents, décédés depuis longtemps, sont tous deux vivants et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, il y a plus de trente ans…

Dune : Part Two de Denis Villeneuve, le 28 février 2024

Entre son casting impressionnant, son synopsis, et un réalisateur qui annonce que « Dune Part I est un amuse-bouche et Dune Part II le plat principal », les raisons sont nombreuses d’attendre Dune 2 avec impatience.

Dune 2 nous ramène à nouveau sur la planète Arrakis, fruit de l’imaginaire de l’auteur Frank Herbert (les films Dune sont adaptés de son cycle de roman). Héros d’une grande quête spirituelle, au cœur d’une prophétie, Paul Atreides s’est uni à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes : choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.

Aux côtés de Timothée Chalamet et Zendaya, on retrouvera Florence Pugh, Léa Seydoux ou encore Austin Butler, pratiquement méconnaissable dans le rôle de Feyd-Rautha, le grand méchant de cette nouvelle aventure.

À lire aussi : Sortie repoussée, meilleur que le 1 : tout savoir sur Dune 2 avec Zendaya et Timothée Chalamet

Drive Away Dolls d’Ethan Coen, le 10 avril 2024

Un Thelma et Louise des temps modernes signé par l’un des frères Coen ? (Sang pour Sang, Fargo, O’brother, No country for Old Man, etc…) On achète tout de suite.

Dans ce road movie lesbien signé Etan Coen Jamie et son amie Marian, sont à la recherche d’un nouveau départ. Elles se lancent dans un long voyage en voiture. Mais les choses tournent mal lorsqu’elles croisent en chemin un groupe de criminels bras cassés.

Aux côtés de Geraldine Viswanathan et Margaret Qualley, fille d’Andie MacDowell déjà vue dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, on retrouvera également Pedro Pascal et Matt Damon.

Furiosa de George Miller, le 22 mais 2024

C’est peut-être le film qu’on attend le plus en 2024 tant on avait été éblouies par Mad Max : Fury Road du même George Miller. Prequel du film de 2015 avec Tom Hardy, Furiosa se déroule dans un monde en plein effondrement. Âgée d’une vingtaine d’années, la jeune Furiosa tombe entre les mains d’une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus. En traversant le Wasteland, ils tombent sur la Citadelle présidée par l’Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se battent pour le même trône, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle. Côté casting, Anya Taloyr-Joy et Chris Hemsworth rejoignent Charlize Therone et Tom Hardy.

Mickey 17 de Bong Joon-ho, le 27 mars 2024

Le nouveau film de Bong Joon-ho, réalisateur de Parasite, avec Robert Pattinson. Est-ce bien nécessaire d’en dire plus, tant cette simple phrase fait envie ?

Habitué à donner vie à des chef-d’oeuvre, le sud-coréen Bong Joon-ho (Memories of murder, The Host, Mother, Parasite) va adapter le roman de science-fiction éponyme d’Edward Ashton, qui raconte l’expédition d’un employé jetable envoyé pour coloniser une terre de glace. Pour l’heure, le synopsis du film est encore flou. Mais dans l’œuvre originale, la vie du personnage de Robert Pattinson est « régénérable » à volonté. Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’acteur donnera la réplique à une gallerie d’acteurs qui rendent notre attente du film encore plus difficile : Naomi Ackie, Toni Collette, Mark Ruffalo et Steven Yeun (qu’on avait adoré dans Acharnés).

Vice-Versa 2 de Kelsey Mann, le 16 juin 2024

Neuf ans après un premier volet ayant conquis à peu près tous les humains sur Terre et raflé l’Oscar du meilleur film d’animation en 2016, Vice-Versa 2 suit Riley, notre jeune héroïne désormais adolescente. Si Joie, Tristesse, Peur, Dégoût et Colère l’accompagnent depuis l’enfance, l’entrée de la jeune fille dans une nouvelle période de sa vie porte son lot de nouvelles émotions… et l’une d’entre elles a particulièrement attiré notre attention : c’est Anxiété, notre nouvelle chouchoute.

À lire aussi : Vice-Versa 2 : Anxiété, adolescence… tout savoir sur une suite qui bat déjà un record impressionnant

Joker : Folie à deux de Todd Philipps, le 2 octobre 2024

Carton planétaire à sa sortie il y a quatre ans, avec 11 nominations aux Oscars et plus d’un milliard de dollars récoltés dans le monde pour un budget de 55 millions, on n’est pas étonnées que Joker 2 figure dans la liste des films les plus attendus de 2024. Pour rendre le projet encore plus intrigant, Todd Philipps (également réalisateur du premier opus) a décidé d’en faire une comédie musicale avec Lady Gaga, interprète rêvée pour jouer Harley Quinn…

Pour l’heure, on ignore tout du synopsis de cette suite.

À lire aussi : Lady Gaga rejoint Joaquin Phoenix à l’affiche de Joker 2, en salle en octobre 2024

Beetlejuice 2 de Tim Burton, le 11 septembre 2024

Après Mercredi, vous reprendrez bien un peu de Tim Burton ? Dans cette suite, déjà envisagée au moment de la sortie du film en 1988, Winona Ryder et Michael Keaton reprendront leur rôle plus de 35 ans après le premier opus. On pourra également y trouver Monica Belluci ou encore Willem Dafoe et Justin Theroux. Si on ignore encore ce dont il sera question dans l’intrigue du film, Michael Keaton a assuré que suite fera la part belle aux effets spéciaux artisanaux plutôt qu’aux effets numériques. De quoi lui donner cet aspect fabriqué à la main, qu’on adore chez Tim Burton !

