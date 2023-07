« Le truc le plus fun sur lequel on puisse travailler » : Michael Keaton tease Beetlejuice 2, mais retrouvera-t-on le Tim Burton qu’on aime ?

Après Mercredi, vous reprendrez bien un peu de Tim Burton ? Dans une interview accordée au magazine « Empire », Michael Keaton a donné quelques indices sur la suite de ce film culte, dont la suite est attendue pour 2024 !

Plus de dix ans (déjà) après l’annonce d’une suite de Beetlejuice, le chef-d’œuvre de 1988 signé Tim Burton, les informations concernant ce second opus plus qu’attendu commencent enfin à tomber au compte-goutte.

Jenna Ortega, Winona Ryder, Monica Belluci…il faut qu’on parle du casting de Beetlejuice 2

À commencer par son casting des plus impressionnants. On pourra déjà compter sur la présence de Jenna Ortega, dont la performance dans la série Mercredi, du même cinéaste, a été très remarquée.

Winona Ryder et Michael Keaton reprendront leur rôle plus de 35 ans après le premier opus. On pourra également y trouver Monica Belluci ou encore Willem Dafoe.

Le film est attendu pour septembre 2024

Néanmoins, impossible d’en savoir un peu plus sur l’intrigue. Mais dans une interview accordée au magazine Empire, Michael Keaton a assuré que cette suite rendra justice au film initial sorti en 1988. À en croire l’acteur, ce second film aurait privilégié les effets spéciaux artisanaux aux effets numériques. De quoi lui donner cet aspect fabriqué à la main, qu’on adore chez Tim Burton :

« Beetlejuice est le truc le plus fun sur lequel on puisse travailler. C’est tellement amusant, c’est tellement génial. Et vous savez quoi ? Nous le faisons exactement comme nous l’avons fait pour le premier film. Il y a une femme dans la grande salle d’attente de l’au-delà, littéralement avec un fil de pêche – je veux que les gens le sachent parce que j’adore ça – qui tire sur la queue d’un chat pour le faire bouger. »

Peut-être que Beetlejuice 2 signera le grand retour de Tim Burton au cinéma, un poil en perte de vitesse ces dernières années, ses longs-métrages n’ayant pas rencontré les succès espéré. Pour le savoir, rendez-vous en salles le 11 septembre 2024, si l’on en croit les médias spécialisés en cinéma.

