Et si le method acting, cette technique employée par certains acteurs pour devenir leur personnage en adoptant leurs façons de vivre au-delà du plateau de tournage, était un truc de mec ? C’est ce que semble penser Natalie Portman, qui voit dans le method acting une pratique inconciliable avec sa vie personnelle.

Porter un parfum à base de sang et d’excréments, arrêter de cligner des yeux, ou même s’allonger dans une carcasse de cheval…quel est le point commun entre toutes ces lubies adoptées dans le cadre du method acting ? À bien y regarder, elles ont toutes été réalisées par des hommes.

« Appelez-moi Jackie »

Pour Natalie Portman, cela ne relève pas du hasard. L’actrice lauréate d’un Oscar, s’est récemment exprimée sur cette technique de jeu parfois très controversée, affirmant qu’il s’agissait d’un « luxe que les femmes ne peuvent pas se permettre » tant il est difficile à concilier avec les responsabilités familiales. Contrairement à certains de ces homologues masculins comme Robert De Niro, Jared Leto ou Jude Law, Portman a expliqué ne jamais avoir tenté cette technique, craignant son impact sur sa vie familiale.

Dans une interview accordée au Wall Street Journal, l’actrice, qui s’est glissée dans la peau de Jackie Kennedy dans le biopic de Pablo Larraín a ainsi expliqué :

« Je me suis vraiment investie dans des rôles, mais honnêtement, je pense que c’est [le method acting, N.D.L.R] un luxe que les femmes ne peuvent pas se permettre. Je ne pense pas que mes enfants ou mon partenaire comprendraient si je demandais à tout le monde de m’appeler tout le temps ‘Jackie Kennedy’.«

Natalie Portman dans Jackie // Source : URL

Les actrices et le method acting

Force est de constater que les anecdotes de method acting les plus controversées concernent souvent des acteurs. On pense notamment à la maigreur extrême de Christian Bale dans The Machinist, à Robert De Niro qui, un mois avant le tournage de Taxi Driver, a été embauché comme chauffeur de taxi, Al Pacino qui s’est fait passer pour un aveugle pour Scent of a Woman ou encore Leonardo DiCaprio qui cassait la croûte en mangeant du foie de bison cru pendant le tournage de The Revenant.

Leonardo DiCaprio dans un cheval mort dans The Revenant // Source : capture d’écran Youtube

Pour autant, il est aussi arrivé que des actrices s’essayent au method acting. Hilary Swank s’est par exemple métamorphosée en homme pendant un mois pour incarner un personnage transgenre dans Boys Don’t Cry. À propos de cette expérience, l’actrice a même rapporté que ses voisins ne la reconnaissaient pas quand elle allait et venait dans son immeuble. Meryl Streep s’y est aussi essayée, en adoptant un caractère exécrable sur le tournage du Diable s’habille en Prada…une expérience qu’elle a ensuite abandonnée tant elle l’a isolée et déprimée.

Alors, on pose la question : le method acting est-il vraiment un privilège masculin ?