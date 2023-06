Le Diable s’habille en Prada : pour jouer Miranda, Meryl Streep était vraiment seule, flippante (et déprimée)

Dans une interview, l’actrice Emily Blunt, qui campait l’assistante de Miranda Priestly a confié que Meryl Streep était « légèrement terrifiante » sur le plateau du Diable s’habille en Prada. Pour s’immerger dans son rôle, l’actrice s’était tournée vers la méthode controversée du Method Acting… avant de l’abandonner pour toujours, tant elle s’était sentie isolée et déprimée.

Connaissez-vous le Method Acting, cette technique de jeu employés par certains comédiens pour devenir leur personnage ? Bien avant que Jude Law ait avoué s’être parfumé de sueur, d’excréments et de sang pour devenir Henry XVIII pour Firebrand, Meryl Streep avait déjà choisi les grands moyens pour se glisser dans la peau de la terrible Miranda Priestly sur le plateau du fil Le Diable s’habille en Prada.

À lire aussi : Le « Method Acting » des comédiens n’excuse pas le fait d’être un gros con, et ça commence à se savoir

« Ça la rendait malheureuse de jouer Miranda »

Alors qu’elle était invitée par Brian Cox pour Variety, l’actrice a dévoilé l’envers du décor du film de mode le plus culte qui soit : Le Diable s’habille en Prada, dans lequel Emily Blunt a partagé l’écran avec la grandiose Meryl Streep. Si le talent de l’actrice n’est plus à démontrer depuis longtemps, il a aussi un coût.

Meryl Streep // Source : D.R

Emily Blunt a en effet révélé que celle qui jouait Miranda Priestly s’était essayé au Method Acting et avait souffert de devoir être aussi isolée que méchante, pour se fondre dans la peau du personnage, la terrible rédactrice en chef d’un grand magazine de mode, inspirée par Anna Wintour :

« Elle était incroyable et était légèrement terrifiante sur ce film. Elle a dit que c’était l’une des premières fois qu’elle essayait de jouer avec le Method Acting. Mais ça la rendait malheureuse de jouer Miranda. »

La dernière fois que Meryl Streep a eu recours au Method Acting

Emily Blunt a expliqué que Meryl Streep, connue pour sa personnalité vive et chaleureuse, avait dû s’éloigner des autres comédiennes et comédiens du plateau pour incarner pleinement Miranda. En juin 2021, l’actrice avait déjà confié à Entertainement Weekly combien elle avait s’était sentie isolée et malheureuse pendant le tournage :

« J’étais [malheureuse] dans ma caravane. Je les entendais tous se balancer et rire. J’étais tellement déprimée ! Je me suis dit : « C’est le prix à payer pour être patron ». C’est la dernière fois que j’ai tenté d’appliquer le Method Acting. »

Heureusement, malgré les remises en question, ses partenaires de jeu n’ont pas souffert de cet étrange changement de personnalité de l’actrice. Anne Hathaway avait notamment confié qu’elle ne s’était jamais sentie intimidée par l’intensité de l’approche de Meryl Streep, et que malgré ce travail, l’actrice avait toujours été bienveillante envers le reste de l’équipe.

Quant à nous, on aimerait rassurer Meryl Streep, et lui dire qu’on n’a pas besoin de Method Acting ou de toute autre technique de jeu douteuse, quand on est déjà une immense actrice.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.