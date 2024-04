Grâce à plein de vidéos tuto TikTok sur les « curly hair », Cassandre a gardé le meilleure pour se tailler une routine capillaire qui convienne à ses cheveux bouclés. Témoignage qui pourrait bien intéresser d’autres personnes aux cheveux de type 2c.

Enfant, elle suivait les conseils capillaires de sa mère qui avait les cheveux fins et lisses. Sauf que Cassandre, elle, avait les cheveux bouclés et plus épais. Le résultat laissant à désirer, et les enfants étant cruels, elle était surnommée Hagrid durant toute sa scolarité.

Entre-temps, TikTok a explosé, regorgeant de tutos pour bien prendre soin des cheveux texturés. Si bien que la jeune femme a pu apprendre à aimer ses boucles. C’est pourquoi elle partage auprès de Madmoizelle sa routine capillaire pour cheveux bouclés de type 2c qui pourrait bien inspirer les personnes à la texture similaire.

Les cheveux de Cassandre en veille de routine capillaire.

T’es-tu toujours bien entendu avec tes cheveux texturés ?

J’ai mis beaucoup de temps à comprendre la nature de mes cheveux, et plus encore à apprendre les bons gestes pour sublimer leur texture. Pendant des années, j’appliquais sagement les consignes de ma mère, aux cheveux extrêmement fins et lisses, qui m’ordonnait de me brosser les cheveux chaque matin. Sans surprise, le résultat était catastrophique, à tel point qu’on me surnommait Hagrid pendant toute ma scolarité, en référence à sa coupe de cheveux hirsute.

Ce n’est qu’à la fin du lycée, vers l’âge de 18 ans, que j’ai compris que ma nature de cheveux était différente de celle de ma mère et que ma routine devait l’être tout autant.

Après des années d’errance, de flemme et d’hésitation, et grâce à l’émergence de Tiktok et des tutos curly hair routine, j’ai véritablement accepté mes boucles en apprenant à les dessiner.

Comment décrirais-tu la nature de tes cheveux ?

Mes cheveux sont épais et très ondulés (2C à 3A pour certaines mèches).

Les cheveux de Cassandre après sa routine capillaire complète et qu’elle a eu le temps de faire son finger coil sur l’ensemble de sa tête.

C’est quoi ta routine cheveux au réveil / le matin ?

Réveil : Quand j’ai le temps et l’envie, je fais un rafraîchissement sur mes cheveux. Je vaporise un peu d’eau et mets la gelée capillaire Boost Curl pour redéfinir les boucles les plus visibles.

J’applique la technique du finger coil sur ces boucles que je fixe ensuite avec du gel de lin.

C'est la technique du finger coil ? @ovegancurls Replying to @alybalymalypaly do this with a curl cream then scrunch in gel #curlyhair ♬ I Think I'm in Love – AWS

Le TikTok ci-dessus illustre la technique du finger coil. Le finger coil est une technique de coiffure qui consiste à définir ses boucles de cheveux texturés (bouclés, frisés ou crépus), mèches par mèches, au doigt. Cela consiste à enrouler une mèche de cheveux texturés autour d'un doigt afin de créer des boucles bien structurées, définies et uniformes.

La plupart du temps, je suis en retard au travail alors je ne prends pas le temps de faire un refresh ; j’attache simplement mes cheveux.

« Photo post-shampooing quand j’ai pas masse de temps pour faire un finger coil de partout et j’ai des frisottis et tout et tout. »

C’est quoi ton éventuelle routine cheveux au coucher ?

Soir : si je suis seule ou que je viens de faire ma routine, je m’attache les cheveux en hauteur à l’aide d’un gros élastique en tissu et recouvre ce palmier d’un bonnet en soie.

Si mon compagnon est à la maison et que ce n’était pas mon jour de routine, je m’attache simplement les cheveux en un palmier sur le haut du crâne, sans mettre de bonnet.

C’est quoi ta routine shampoing quand tu as peu de temps ?

Lorsque je n’ai pas le temps, j’applique un shampooing avec une bonne compo. Je rince et dépose quelques noisettes d’après-shampooing avec une bonne compo. Je démêle mes cheveux à ce moment-là. Je ne laisse pas poser l’après-shampooing très longtemps. Je l’utilise juste le temps de démêler mes cheveux.

C’est quoi ta routine shampoing quand tu as beaucoup de temps, si elle est différente de la précédente ?

Lorsque j’ai beaucoup de temps, je fais mon shampoing, je rince et applique un après-shampooing que je ne laisse pas poser très longtemps (2 minutes max).

Je rince, j’applique une gelée Boost Curl et je viens scruncher. Je sèche au diffuseur.

C’est quoi ta coiffure pour les jours où tes cheveux sont peu coopératifs ?

Lorsque mes boucles ressemblent à tout sauf à des boucles, je fais généralement une queue de cheval haute.

La coiffure de Cassandre quand ses cheveux ne sont pas coopératifs.

C’est quoi ta coiffure pour faire du sport ?

Lorsque je fais du sport, je m’attache les cheveux en queue de cheval et n’applique aucun soin ni produit spécifique.

C’est quoi ta coiffure pour les grandes occasions ?

Pour des évènements importants à mes yeux, je fais en sorte de faire ma routine en intégralité la veille ou le jour-même pour avoir de belles ondulations définies.