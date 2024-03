Ariane a les cheveux épais et ondulés et plein de tips qui font la différence (photos)

Ariane a les cheveux ondulés et épais, secs et à la porosité faible, de type 2B. Elle laisse actuellement pousser son mulet à mesure qu’elle apprend à s’occuper de ses cheveux grâce à TikTok.

Ariane, social media manager de 25 ans chez Madmoizelle, n’arrête pas de parler de ses cheveux dans le podcast Laisse-moi Kiffer. C’est pourquoi on lui a enfin demandé de tout raconter dans une interview dédiée. Et peut-être que ça pourrait aider les personnes avec une nature et texture de cheveux similaires.

Madmoizelle. C’est quoi ton rapport à tes cheveux ? As-tu toujours accepté tes cheveux texturés ?

Ariane. Je n’ai jamais su m’occuper de mes cheveux. Enfant et ado, je les ai toujours adorés, j’aimais leur couleur, leur épaisseur et leur volume, même si je n’ai jamais su les dompter. Je passais des heures à m’en occuper (mal). Je les brossais à sec, je faisais des bains d’huile qui me paraissaient inefficaces et j’utilisais des produits lissants de grandes surfaces pour « dompter mes frisottis ». Résultat des courses : ils étaient toujours très gonflés et mousseux, et paraissaient très secs.

Pour l’anecdote, je tenais tellement à mes cheveux et à leur longueur, qu’un jour pour me punir de mes notes insatisfaisantes, mes parents m’ont obligée à les couper. Je devais avoir 13 ans, et je l’ai très mal vécu !

À 17 ans, je les ai coupés très courts et je les ai toujours gardés courts jusqu’à présent. Ce n’est que très récemment, à 25 ans, que j’ai compris que je n’avais pas les cheveux lisses, et qu’il fallait que j’aie une routine et des gestes adaptés. J’ai hâte qu’ils poussent pour pouvoir exploiter tout leur potentiel !

J’ai appris à m’en occuper grâce à TikTok, principalement.

Comment décrirais-tu la nature de tes cheveux ?

Je décrirais mes cheveux comme ondulés et épais, secs et à la porosité faible (type 2b).

C’est quoi ta routine cheveux le matin ?

Quand j’ai le temps (et l’envie), je commence par décoller mes racines en passant doucement ma brosse en silicone sur mon cuir chevelu par mouvements circulaires. Ensuite, j’humidifie l’ensemble de mes cheveux avec mon vaporisateur et j’y répartis une grosse noix de gel d’aloe vera. Section par section, je scrunche mes mèches pour former les ondulations. Je laisse mes cheveux sécher à l’air libre, ou j’utilise un diffuseur réglé à basse température et au flux d’air minimum sans toucher mes cheveux. Une fois totalement secs, je les secoue avec mes mains et applique une goutte d’huile de nigelle pour retirer l’effet carton de l’aloe vera.

C’est quoi ton éventuelle routine cheveux au coucher ?

Au coucher, je me masse le cuir chevelu avec ma brosse en silicone pendant 10 minutes environ, et je dors avec une taie d’oreiller en soie.

C’est quoi ta routine shampoing quand t’as peu de temps ?

Je me lave les cheveux une fois par semaine. Quand je n’ai pas beaucoup de temps, je me lave les cheveux avec un shampooing fortifiant Sephora et j’applique un après-shampooing Maui pour cheveux secs. Ensuite, une fois mes cheveux rincés et tant qu’ils sont encore mouillés, j’applique une gelée Energie Fruit pour plus de définition, j’essore mes cheveux avec une serviette microfibre en les scrunchant et je les laisse sécher à l’air libre. Une fois secs, si j’en ai la possibilité, j’applique une goutte d’huile de nigelle pour assouplir mes cheveux.

Pour l’instant, je tâtonne avec ma routine et celle-ci ne me convient pas parfaitement, même si je fais des progrès. Je n’ai jamais su m’occuper de mes cheveux, et je n’ai compris que très récemment qu’ils n’étaient pas lisses et qu’ils avaient besoin de soins particuliers.

C’est quoi ta routine shampoing quand tu as beaucoup de temps ?

Je fais toujours un bain d’huiles avant un shampooing, que je laisse poser au minimum toute une nuit. J’utilise également un sérum pour la pousse et la fortification que j’applique sur mon cuir chevelu et que je fais pénétrer par des massages circulaires avec ma brosse en silicone. Juste avant de me laver les cheveux, je les démêle et masse quelques minutes mon cuir chevelu. Ensuite, j’utilise un shampooing fortifiant Sephora et je réalise 2 lavages. J’applique un après-shampooing Maui et je démêle mes cheveux avec un peigne aux dents larges. Une fois mes cheveux abondamment rincés, je les essore légèrement en les scrunchant avec mes mains, mais surtout sans serviette. J’applique alors mes différents produits sur cheveux très mouillés, en les répartissant avec les doigts puis en scrunchant : un leave-in Elseve (je sais que ce n’est pas l’idéal mais le pot est encore à moitié plein et je ne veux pas le jeter), et une gelée de définition Energie Fruit. Je sèche mes cheveux au diffuseur pour gagner plus de volume que si je les laisse sécher à l’air libre.

C’est quoi ta coiffure pour les jours où tes cheveux sont peu coopératifs ?

Je plaque mes cheveux et je me fais un chignon. Ça me sauve la vie et j’adore le look. Je fais souvent cette coiffure quand mes cheveux sont sales et j’en profite pour les enduire d’huile. Pour plaquer mes cheveux sans trop les tirer, je les mouille et les peigne en arrière, puis je les attache, et je mets beaucoup de gel d’aloe vera pour qu’ils restent bien en place.

C’est quoi ta coiffure pour faire du sport ?

Je porte une queue de cheval et une casquette. Souvent, j’en profite également pour faire un bain d’huiles (ricin, carapate, nigelle) et de gel d’aloe vera.

C’est quoi ta coiffure pour les grandes occasions ?

Pour l’instant, je n’ai pas encore atteint une longueur qui me permet de faire des coiffures particulières. J’avais un mulet que j’essaie tant bien que mal de faire repousser tout en gardant les tempes rasées, et pour l’instant mes cheveux sont encore courts. Donc pour les grandes occasions, je rase mes tempes de près, j’essaie simplement de faire gagner le plus de volume possible à mes cheveux, de les faire onduler le plus possible, et je me mets une pince de chaque côté pour un semblant d’ordre.

C’est quoi le produit qui a révolutionné ta routine ?

Je suis encore en recherche DU produit qui me changera la vie. Pour le moment, le conseil qui m’a été le plus utile est : mouille tes cheveux ! Et mouille-les beaucoup ! Pour recréer mes ondulations quand elles sont complètement raplapla, c’est la seule chose qui fonctionne : les mouiller jusqu’à ce qu’ils gouttent, et les scruncher.