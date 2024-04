Cheveux secs, perte de cheveux, boucles rebelles ? 3 routines capillaires pour dire adieux à vos problèmes

Trouver les produits qui sauront sublimer vos cheveux peut vite s’apparenter à un parcours du combattant. Avec ses différentes gammes , la marque danoise bio et vegan, Hairlust, apporte des solutions à tous les types de cheveux et à toutes les problématiques.

C’est sûrement l’une des étapes de votre routine beauté qui vous fait le plus de nœuds à la tête, c’est le cas de le dire. Dénicher les produits parfaits pour votre chevelure nécessite en effet une connaissance experte du sujet. Et s’il y a bien une marque qui le maîtrise, c’est Hairlust. Depuis ses débuts, la marque danoise adopte une approche holistique des soins capillaires, mettant vraiment l’individu au centre du processus.

Une ambition qui se double d’un engagement écologique fort avec des produits végétaliens et bio. Avec Hairlust, si vous rencontrez un problème, il y a forcément une solution qui vous attend quelque part. Et ce sont eux qui se chargent de la trouver pour vous, notamment grâce à leur très performant test capillaire en ligne.

Avec Hairlust, optez pour des soins capillaires danois bio et vegan à l’identité forte

C’est en observant l’impact que pouvait avoir la perte de cheveux ou une nature de cheveux fine sur la confiance en soi que Sofie Tideman et Rasmus Serup ont décidé d’agir en fondant Hairlust en 2017. Peu importe le problème, ils se sont alors donnés comme mission de proposer des alternatives ludiques et de qualité qui y répondent. Pari réussi puisque la marque danoise s’inspire ainsi du meilleur des principes scandinaves pour vous proposer des soins adaptés à vos cheveux et surtout à vous.

Un respect de chaque individu qui se traduit naturellement par un engagement écologique fort. Hairlust veille en effet à sélectionner les ingrédients les plus purs possibles pour la création de ses soins. Résultat, les produits sont certifiés biologiques et végétaliens et les emballages utilisés sont recyclés. Des tests cliniques réalisés dans des laboratoires indépendants sont d’ailleurs les garants d’une qualité optimale. Dans un souci constant de visibilité, vous avez également accès à leur processus de production et leur activité.

N’importe quelle difficultée capillaire peut être surmontée grâce à Hairlust et son test capillaire

Si le processus de fabrication n’a ainsi aucun secret pour vous, il peut en revanche s’avérer plus compliqué de dénicher les soins qu’il vous faut. Mais c’était sans compter sur Hairlust et son leitmotiv : à chaque problème, sa solution adaptée. Quelle que soit l’impasse capillaire à laquelle vous faites face, la marque aura les clés pour en venir à bout. Elle va même encore plus loin en développant son propre test capillaire en ligne. Ses questions simples sur la nature de vos cheveux et vos besoins permettront de vous proposer une routine adaptée.

La routine Curl Crush Bundle pour les cheveux bouclés

Les cheveux bouclés doivent adopter la routine Curl Crush Bundle d’Hairlust // Source : Hairlust

Si vous avez de belles boucles naturelles, c’est vers la routine Curl Crush Bundle qu’il faut vous tourner. A l’intérieur, un shampoing, un après-shampoing, un masque, une crème et un gel vous assureront des cheveux hydratés, renforcés et revigorés. A la clé, de belles boucles lisses, brillantes et définies débarrassées de tous frisottis.

La routine Grow Perfect Bundle pour lutter contre la perte de cheveux

Luttez contre la perte de cheveux avec la routine Grow Perfect Bundle // Source : Hairlust

La perte de cheveux et l’impact sur le moral qu’elle engendre étant à l’origine de la création de la marque, une routine adaptée se devait forcément d’exister. Le Grow Perfect Bundle, c’est un kit composé d’un shampoing pour la repousse, d’un après-shampoing fortifiant, d’un spray densifiant et d’un sérum anti-chute. Soit une multitude de soins pensés pour prévenir la perte de cheveux, booster la repousse et limiter la chute et la casse. L’apparence de votre chevelure est également conservée.

La routine Moisture Hero Bundle pour dire adieu aux cheveux secs

Dites adieu aux cheveux secs avec la routine Moisture Hero Bundle // Source : Hairlust

Les cheveux secs, rêches ou cassants sont une autre grande source d’ennuis à laquelle s’attaque Hairlust avec sa routine Moisture Hero Bundle. Ses shampoing, masque, revitalisant, traitement et huile hydratent et nourrissent vos mèches. Ils agissent au cœur de la cuticule et la répare afin de lui permettre de stocker l’humidité à l’avenir. Adieu les frisottis, vos cheveux seront plus doux que jamais.

À la recherche de volume ? Laissez-vous tenter par la routine Volume Wizard et dites au revoir à vos cheveux plats. Vos cheveux sont trop fins et cassant ? La gamme Split Fix est là pour leur donner un bon petit coup de pep’s ! Votre cuir chevelu vous joue des tours ? Bye bye les pellicules et les démangeaisons avec la routine Scalp Delight. Si votre chevelure vous pose un problème, la solution se cache forcément parmi ces soins bio et vegan made in Hairlust.