Acné, cheveux secs, couleur délavée… Comment réparer les dommages beauté de l’été ?

Vous venez de rentrer de vacances et déjà votre peau commence à bourgeonner, vos cheveux sont plus secs que jamais et votre coup de soleil commence à peler ? On est là pour vous aider !

Article mis à jour datant du 24 août 2011

Les vacances sont synonymes de repos, certes, mais pour la peau, les cheveux ou les ongles, ces quelques semaines au soleil ne sont pas toujours une partie de plaisir. Même s’il est vrai qu’on ne le remarque pas forcément au temps T, à la rentrée, on se prend souvent un petit revers de bâton bien vénère qu’on aimerait mieux éviter !

Comment faire pour réparer les dommages causés par l’eau de mer, de piscine, le sable et le soleil ? On vous donne les bons tuyaux pour permettre à vos cheveux, votre peau et vos ongles de retrouver leur pleine santé.

SOS : peau en détresse !

« Mets-toi au soleil, tu verras, tes boutons vont sécher » : voilà le conseil que toutes les personnes qui ont de l’acné ont reçu au moins une fois au cours de leur vie. Le problème : c’est que c’est une idée reçue qui se place très, très loin de la vérité puisque le soleil a, en fait, un effet un peu pervers sur l’épiderme…

Dans un premier temps, les rayons semblent gommer les boutons et on a l’impression que les imperfections guérissent à vue d’oeil. C’est presque de la magie. Mais il ne faut jamais crier victoire trop vite puisque quelques jours, voire quelques semaines après l’exposition, un effet boomerang se pointe — et là, c’est le drame !

OK, on abuse un peu, mais en gros, les boutons reviennent en force et généralement ils ramènent leurs copains avec eux pour que la fête soit plus folle.

Mais pourquoi est-ce que ça arrive ? En fait, toutes ces semaines où vous vous êtes exposée en pensant que votre peau allait de mieux en mieux, l’ont en réalité rendue plus épaisse pour se protéger contre les rayons du soleil. Du coup, le sébum a du mal a s’écouler normalement, les pores se bouchent, les cellules mortes s’accumulent et forcément, les comédons se forment. C’est ce qu’on appelle l’effet retour de vacances.

Que faire dans ces moments-là ?

En rentrant, pensez à vous exfolier la peau ! Mais pas comme une bourrine avec un gommage en grains, bien trop agressif pour la barrière cutanée : on vous conseille plutôt de miser sur un exfoliant chimique qui va venir décoller les cellules mortes tout en douceur, affiner le grain de peau et désengorger les pores.



Évidemment, hydratez-vous ! Même si vous avez des boutons et que la peau semble grasse à certains endroits (une mixité principalement due au phénomène de déshydratation), cette dernière a toujours besoin que vous veniez lui apporter une bonne dose d’hydratation pour consolider sa barrière. Alors n’hésitez pas !

Poudre exfoliante daily milkfoliant, Dermalogica, 17€ les 13g

Nettoyant exfoliant doux, Ren Skincare, 22€

Exfoliant corporel 10% Aha, first Air Beauty, 29,90€

J’ai les cheveux ultra secs

Le sel, la mer, mais aussi le chlore de la piscine et les shampoings (sulfatés et siliconés) à répétition ont bien souvent raison de la santé de vos cheveux. Pour faire simple, ils grignotent la kératine (dont le cheveu est composé à hauteur de 85%) ce qui rend la fibre sèche et « à nu » face aux agressions du quotidien (UV, pollution, coiffage)…

Que faire dans ces moments-là ?

D’après le coiffeur Frédéric Van EspenIl (du salon Didier & Rosalinde) interrogé par Elle Belgique , « le gommage du cuir chevelu n’est pas nécessaire, car ce dernier a déjà été assez nettoyé et agressé pendant les vacances avec le sable et le soleil » — mais il est quand même important d’apporter aux cheveux une grosse dose de soin post-vacances.

Pour commencer, si vous avez des fourches dont les pointes sont blanches (le signe ultime que la fibre est endommagée), pensez à vous rendre chez le coiffeur pour vous les faire légèrement couper (5 centimètres suffisent), histoire que la fourche ne remonte pas sur les longueurs et vienne casser le cheveu sur plusieurs dizaines de centimètres.

Ensuite, place aux soins ! Pour réparer vos cheveux, vous pouvez faire une cure de kératine sur une durée de 3 semaines. En revanche, si le produit que vous utilisez est très concentré, essayez de stopper son utilisation au bout de ce temps imparti au risque de créer une dépendance.

Évidemment, pensez aux incontournables aloe vera et huiles végétales ! Quand le premier vient apporter de l’hydratation et de l’apaisement, les autres qui s’appliquent plutôt en masque à laisser toute la nuit et empêchent l’eau de s’évaporer : un combo parfait pour le retour de vacances.

Soin réparateur PCA, The Inkey list, 14,50€

Soin intensif, Olaplex, 28€

Ma couleur s’est délavée

On reste sur une problématique capillaire avec un souci que beaucoup de personnes aux cheveux colorés rencontrent : la coloration qui ternit avec l’exposition prolongée au soleil, le sel et le chlore. Le problème : ces éléments viennent oxyder la coloration…

Que faire dans ces moments-là ?

Selon Frédéric Mennetrier, maître coloriste chez L’Atelier Blanc interviewé par Marie Claire, les bons gestes à adopter quand une couleur ternit sont les suivants :

« On va recolorer les cheveux avec des produits adaptés à la teinte du moment, en considérant les éventuels reflets et différences de nuances sur l’ensemble de la chevelure. Cela implique des préparations aux dosages et mélanges sur mesure. Comme les cheveux sont souvent déshydratés, on opte pour des technologies douces dites “gloss” qui en plus de colorer les cheveux, agissent comme un soin profond grâce à leur pH acide, qui va permettre de reconstituer la fibre capillaire, de refermer les écailles et d’obtenir une couleur durable et brillante. Plus le cheveu est poreux, ce qui est généralement le cas au retour des vacances, plus cette technologie sera efficace.»

J’ai la peau du corps en mode lézard

La peau du corps résiste parfois mal aux changements climatiques, avec à la clef des tiraillements, une peau terne, voire des démangeaisons. Ce phénomène est généralement associé à de la déshydratation cutanée due à une barrière hydrolipidique qui n’est plus vraiment très étanche face aux agressions.

Que faire dans ces moments-là ?

Faire un bon gommage pour commencer, pour permettre aux cellules mortes de se faire la malle et aux pores de se désencrasser. Puis hydrater à fond !

Ça commence sous la douche : choisissez un soin lavant hydratant pour que le calcaire de l’eau ne vienne pas affaiblir encore plus votre barrière cutanée. Ensuite, misez sur un baume hydratant que vous pouvez appliquer matin et soir sur peau propre.

Butta Drop, Fenty Beauty, 19,90€

Lait hydratant, Oh My Cream, 28€

J’ai les ongles super mous

Les poses de vernis semi-permanent, l’utilisation d’acétone ou encore les bains à répétition dans l’eau de mer ou de piscine peuvent fragiliser les ongles. Dédoublements, casse, fragilité… Ils n’ont pas toujours fière allure à la fin de l’été.

Que faire dans ces moments-là ?

Vous pouvez commencer par faire un bain d’huile (de jojoba ou d’amande douce) dans lequel vous pouvez faire tremper vos ongles pour les réparer. Dans un deuxième temps, pensez à masser vos cuticules et le bout de vos doigts avec une crème nourrissante pendant quelques minutes deux fois par semaine.

Huile abricot, Essie, 13,50€

Soin pour les ongles et les cuticules, O.P.I, 17€

J’ai la peau qui pèle

Merci aux coups de soleil ! Quand vous avez la peau qui pèle, ça signifie que votre peau se débarrasse des cellules mortes (brûlées par le soleil donc) pour faire place à un épiderme tout beau tout neuf.

Que faire dans ces moments-là ?

Ne pas tirer les peaux mortes dans un premier temps, pour éviter un retard de cicatrisation. Ensuite, pensez à l’après-soleil ou l’aloé vera — deux produits qui vont apaiser la peau, atténuer les démangeaisons et réhydrater l’épiderme en profondeur.

Après-soleil, Caudalie, 16,95€

Assemblage botanique au Buriti, Typology, 19,70€

Sur ce, profitez bien de la fin des vacances, profitez au maximum de la chaleur et du soleil, tout en restant protégée !

