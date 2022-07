Cette astuce pour éviter que le mascara coule quand il fait chaud est révolutionnaire… Surtout par les temps qui courent

Même s’il fait beaucoup moins chaud qu’hier, l’été nous réserve encore quelques surprises… Et parmi les gros désagréments liés aux fortes chaleurs, il y a bien évidemment le mascara qui coule. Ça vous arrive aussi ? On a une astuce pour vous !

En été, certaines personnes ne se maquillent pas, et d’autres aiment quand même appliquer un peu de fond de teint, d’anticernes, de blush, de bronzer ET de mascara. Le problème avec ce dernier, c’est que quand il fait chaud, il a vite tendance à couler surtout quand on utilise une formule non waterproof et un correcteur trop gras au niveau du contour des yeux. Pour éviter ce problème, qui certes n’est pas aussi important que la pandémie mondiale ou le réchauffement climatique mais peut quand même nous toucher toutes et tous, une influenceuse TikTok du nom de suzi_sina a trouvé la solution ultime. Et elle a fait ses preuves.

Mettre de la poudre libre dans son mascara : la solution à laquelle il fallait penser

Pour que le mascara puisse avoir le même effet qu’un waterproof, l’influenceuse prélève un peu de poudre libre de son choix et vient en imbiber la brosse avant de replonger cette dernière dans son tube. De cette façon, la poudre va se mélanger à la formule du mascara et la rendre plus compacte et à l’épreuve de l’humidité. Car comme on le sait, la poudre libre est spécialement conçue pour absorber à la fois l’eau et l’huile.

Seule mise en garde cependant : la composition du mascara est faite pour être parfaitement stabilisée telle qu’elle a été pensée initialement. En insérant de la poudre libre dans celle-ci, il se pourrait bien que le mascara tourne ou soit trop compact à l’application sur le long terme. On vous conseille donc d’utiliser un tube déjà bien entamé si vous avez envie de tester ce hack beauté.

@susanyara

Une astuce efficace si on n’a pas envie d’acheter un mascara waterproof

Si cette solution s’avère très efficace car elle peut vous permettre d’obtenir une formule waterproof sans avoir à racheter un mascara, elle n’est que de courte durée malheureusement.

En moyenne, elle vous permettra d’obtenir une application uniforme pendant 15 jours à 1 mois. Passé ce délai, il est fort possible que la composition se détériore.

En revanche, un mascara waterproof a été spécialement pensé et conçu pour faire son job à la perfection. Certes, il est un peu difficile à enlever, mais avec la bonne huile démaquillante et un peu d’huile de coude (sans frotter trop fort) cet exercice s’avère être un véritable jeu d’enfant. Alors, quel choix allez-vous faire ?

Crédits de l’image de une : @Aleksandra Rupar.