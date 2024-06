Berry lips : l’été 2024 signe le grand retour de cette couleur de rouge à lèvres 

Le rouge à lèvres n’a pas vraiment la côte depuis quelques temps. Mais une tendance beauté baptisée « Berry lips » s’apprête à renverser la balance.

Cela fait déjà quelques saisons que le rouge à lèvres a été détrôné par le gloss. Il faut dire que ce dernier est plus léger et se marie avec de nombreux looks beauté, ce qui n’est pas le cas du rouge à lèvres dont la couleur affirmée le rend plus clivant. Mais une tendance beauté, les Berry lips, vient bouleverser nos certitudes en mettant en avant une teinte violacée tirant vers le rouge, ultra populaire dans les années 90-2000. À l’époque, vous l’avez sûrement repéré sur les lèvres de Jennifer Aniston incarnant le personnage de Rachel Green dans la série Friends ou encore sur Shannen Doherty aka Prue Halliwell dans Charmed. Et la liste est longue !

Vous voulez savoir comment porter porter cette nuance en 2024 ? On vous explique tout !

Comment porter les Berry lips ?

Parce que les teintes de baies peuvent être particulièrement intenses, une bonne manière de les porter reste de les fondre au doigt. Dans un premier temps appliquez votre rouge à lèvres de la manière habituelle sur l’ensemble de votre bouche. Ensuite avec votre index ou votre majeur fondez légèrement la matière au niveau du contour de vos lèvres. L’idée ? Créer un effet imprécis, effet bouche mordue, qui rendra le rouge à lèvres plus facile à porter.

Si vous préférez opter pour une option plus discrète, vous pouvez aussi appliquer un crayon de couleur baie sur le contour de vos lèvres et ajouter un baume teinté au niveau de la pulpe. Ce combo vous permettra de prendre part à la tendance sans pour autant afficher un look trop marqué.

Vous avez besoin d’inspiration pour pouvoir vous visualiser ? Scrollez, on a ce qu’il vous faut !

https://www.tiktok.com/@allthedew/video/7368893868911234350?q=berry lips&t=1717163845847

Quelques photos pour s’inspirer

https://www.tiktok.com/@rudiberry/video/7315507620318694699?q=berry lips&t=1717163845847

