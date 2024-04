Voici l’astuce idéale pour camoufler les cernes (selon une maquilleuse de stars)

Les cernes sont très difficiles à maquiller et à camoufler. Mais la maquilleuse de célébrités Par McGrath a trouvé la méthode et le produit ultime pour lisser le contour des yeux et l’uniformiser avec le reste du teint.

Pat McGrath fait partie des maquilleuses les plus populaires et influentes de l’industrie de la beauté. Que ce soit en backstage de défilés, auprès des célébrités ou en tant que CEO de sa propre marque éponyme, elle est sur tous les fronts. Riche de techniques qui ont fait leurs preuves, elle développe aujourd’hui des méthodes et des produits capables de cibler certains besoins. Récemment interviewée par le magazine Byrdie, elle a dévoilé une technique capable de faire disparaître les cernes les plus sombres en seulement 3 étapes très rapides. Et voici comment elle s’y est prise.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

La méthode de Pat McGrath pour camoufler les cernes

Pour rendre le contour de l’oeil plus pétillant, il faut commencer, selon la maquilleuse par en prendre soin. Comment ? En utilisant une crème ou un sérum ciblé, capable d’hydrater et de booster la microcirculation. En l’appliquant avec la pulpe des doigts et les passant tout autour du contour des yeux dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, cette technique crée un drainage lymphatique qui permet déjà d’amoindrir l’apparence des cernes.

Une fois que le soin a pénétré la peau, place au correcteur. Pour éviter d’appliquer trop de matière sur cette zone où les rides de déshydratations sont communes, la maquilleuse dépose le minimum de produit et vient le travailler au doigt. Pour obtenir un rendu optimal et fondu, elle tapote légèrement la matière sans l’étirer.

Vient ensuite le moment le plus important de cette routine : la poudre fixatrice. Pour éviter d’assécher cette zone fragile, Pat McGrath utilise une poudre compacte illuminatrice baptisée Sublime Perfection Blurring Under-Eye Powder. Cette dernière floute, lisse et apporte de la lumière au contour des yeux sans être perceptible pour autant. Ultra légère et lumineuse, elle est spécialement conçue pour ne pas assécher le contour des yeux et marquer les plis de déshydratation.

Une révolution dans notre routine beauté et encore un tour de maître pour la maquilleuse de stars !

Découvrez la poudre dédiée au contour des yeux de Pat McGrath