Arnaques sur l’étiquette : 4 produits de l’été à éviter

L’heure des vacances a sonné et avec elle tous les petits plaisirs estivaux. À vous les merguez, guacamole et autres gaspacho. Mais gare aux arnaques sur l’étiquette.

Les grandes vacances sont l’occasion de se faire plaisir. Barbecue, apéro à gogo, salades de fruits, glaces… comment résister à ces produits qui riment avec soleil et soirées entre amis ? Problème, l’addition grimpe vite à la caisse du supermarché.

Et c’est d’autant plus frustrant quand lesdits produits ne sont pas aussi « quali » qu’ils le laissent croire. L’ONG Foodwatch a repéré « sept produits d’été dont le marketing peu honnête induit les consommatrices et consommateurs en erreur. ». Nous vous en partageons quatre que l’on trouve particulièrement parlants.

Arnaques sur l’étiquette : une composition plus que douteuse

Un gaspacho basilic… quasiment sans basilic

Le gaspacho, c’est le menu de l’été par excellence. Il est à l’origine composé de tomates crues, de légumes mixés et d’huile d’olive. Un plaisir rafraîchissant et totalement healthy. Voir notre recette express du gaspacho maison, pour les soirs de flemme.

Chez Florette, le « Gazpacho Basilic » est préparé avec des tomates, du concombre… et du basilic. « Mais, quand on regarde dans le détail, le produit n’en contient que 0,2%. » a repéré Foodw

atch. Ça craint.

Un guacamole riche en… eau

Le premier ingrédient de ce guacamole Old El Paso, c’est de l’eau, nous disent les foodwatchers. Viennent ensuite à peine 13,6 % d’avocat, puis une longue liste d’ingrédients, comme le montre l’étiquette, notamment 10,6 % de tomate. Et pourtant, quand on regarde un peu les autres marques au rayon frais , on remarque que beaucoup contiennent une proportion bien plus importante de purée avocat. Bref, on passe son chemin.

Et si on essayait la recette maison de guacamole ?

Carrefour : une mayonnaise allégée… mais plus sucrée

La mayonnaise, ce faux ami de l’été, et même allégé, ce produit n’est vraiment pas bon pour la santé. La mayonnaise allégée Carrefour en tient une couche. Elle contient, certes moins de matières grasses, mais surtout bien plus de sucre ! Conséquence : la mayonnaise allégée conserve son nutriscore « D », comme la mayonnaise classique.

Des gressins à l’huile de palme

« Chez Panealba, nous travaillons avec amour et respect pour les traditions », peut-on lire en italien sur l’emballage affublé d’un drapeau italien des « Stiratini », nous dit Foodwatch? Quand on regarde le packaging, on a l’impression d’être face à un produit artisanal. Que nenni ! Dans la composition de ces gressins stiratini aux olives, il y a de … l’huile de palme. L’huile d’olive affiche un maigre 3.6%. Oubliez cet apéro ou tournez-vous vers ceux de la même marque à l’huile d’olive, qui en contiennent eux.

Retrouvez la liste entière des produits de l’été au marketing trompeur épinglée par Food watch