Voici 3 recettes hyper simples et gourmandes pour un été au frais

La chaleur ne doit pas nous empêcher de concocter de bons petits plats. Mais éteignez le four, on vous donne 3 recettes hyper simples à faire et parfaitement rafraichissantes !

Et si c’était le temps parfait pour se faire une raclette ? Bon, plus sérieusement, je sais que la chaleur actuelle peut casser l’ambiance plus facilement qu’une féministe en soirée, mais ce n’est pas non plus une raison pour se laisser mourir de faim.

Mais réjouissez-vous, je vais vous présenter les trois recettes que je fais en boucle pendant les grosses chaleurs, et qui conviennent à tous ceux qui sont dotés d’une bouche, d’un palais et d’un estomac.

Faciles à réaliser (je vous rappelle que je suis une brelle en cuisine, je ne vais pas vous proposer un truc compliqué hein), elles sont encore plus fraiches que moi et vous permettront de vous rassasier sans faire augmenter votre température corporelle.

La salade de pâtes pimpée

Alors oui, je vous entends déjà crier, les bras armés de fourches rouillées : « non, la salade de pâtes, c’est nul, c’est chiant, on en veut pas, et bla-bla-bla ». Alors oui, c’est pas faux. Mais vous savez quel est l’avantage numéro 1 d’une salade de pâtes ? C’est que ça cale le ventre. Avantage numéro 2 ? C’est déclinable à l’infini, et on ne s’en lasse pas.

Laissez-moi vous présenter ma salade, que vous pourrez agrémenter comme bon vous semble. Pour la réaliser, vous aurez besoin de :

Pâtes (oui je sais, c’est dingue comme info)

Des crudités, comme des concombres, des tomates, des carottes, ou tout ce que vous voulez mettre dedans, comme des courgettes crues râpées ou du maïs

Du tofu mariné ou des morceaux de saucisses en rondelles, de thon, ou de poulet revenu à la poêle

Du fromage comme de la mozzarella, de la feta ou des morceaux de Comté

De l’huile d’olive

Des épices à votre goût, mais personnellement je mise tout sur les herbes de Provence car telle est ma destinée

Pour commencer, cuisez les pâtes en les plongeant dans l’eau salée et bouillante. Pendant ce temps, vous pouvez faire cuire vos protéines dans une poêle quelques minutes, et les laisser refroidir. Une fois que vos pâtes sont cuites, égouttez-les et, selon le temps que vous avez devant vous, laissez-les refroidir. Si vous n’avez pas le temps et que vous avez la dalle, vous pouvez aussi les refroidir en les rinçant à l’eau froide.

Sur une planche à découper, et après les avoir lavés, coupez vos légumes en petits morceaux et mettez le tout dans un grand saladier. Ajoutez les protéines, le fromage puis les pâtes, et remuez le tout comme si votre vie en dépendait.

C’est bon, tout est prêt ? Vous n’avez plus qu’à assaisonner en ajoutant quelques cuillères d’huiles d’olives et les épices qui vous font frétiller.

Et pour le kiffe, vous pouvez ajouter tout ce qui vous plait dans cette salade et changer régulièrement, en ajoutant par exemple de l’avocat, un oeuf dur, des olives, du pamplemousse, des morceaux de pommes, de choux, ou que sais-je encore !

Le taboulé des flemmards

Oui je dis « taboulé des flemmards », parce qu’en vrai, c’est pas totalement un taboulé au sens propre, c’est juste une salade pâtes avec de la semoule à la place des farfalles.

Concrètement, reprenez les mêmes ingrédients que pour la recette du dessus, légumes, protéines et fromage, mais remplacez le féculant.

Quel est donc l’intérêt, me demanderez-vous ? Bah ça change un peu, et ça reste hyper bon, facile à faire, et frais pour l’été. Il vous faut d’autres raisons ? Hé, on est pas chez Marmiton.

Les wraps les plus faciles du monde

Les wraps, ces petites galettes roulées pleines de trucs à l’intérieur, sont ultra simples à réaliser. Vous pouvez en faire avec plein d’ingrédients différents, version végé ou non, à vot’ bon goût messieurs dames !

Pour réaliser ce met délicieux d’été, vous aurez besoin de :

Galettes à wrap, trouvables dans absolument tous les magasins de France et de Navarre

Du fromage frais à tartiner

De la salade, des tomates, des carottes râpées, de l’avocat (cultivé en France, de préférence)

D’une protéine de type jambon, saumon fumé, tofu mariné ou du seitan

Vous êtes prêtes ? Alors tout d’abord, étalez du fromage frais de type Madame Loïc ou Boursin sur toute la surface du wrap. Ajoutez la salade au même endroit. Coupez ensuite vos légumes, et ajoutez-les sur le milieu du wrap à plat, et faites pareil avec votre protéine. Et hop, roulez-moi tout ça ! Si vous voulez faire les choses proprement et éviter de vous en mettre partout en dévorant votre précieux repas, vous pouvez aussi replier un des bords avant de tout rouler, ça évite que toute votre garniture ne se casse la margoulette.

Le petit bonus de cette recette ? Vous pouvez tremper votre wrap dans une petite sauce au yaourt faite maison, aussi simple à réaliser qu’une assiette de pâtes, en mélangeant un yaourt nature, un peu de moutarde, de sel, de poivre, d’échalotes et de ciboulette.

Allez hop, à table !

Crédit photo image de une : Oksanashufrych

