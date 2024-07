Voici l’hamburger le plus cher du monde (et ça nous laisse perplexe)

Surnommé « The Golden Boy », cet hamburger doit son prix exorbitant aux ingrédients de qualité supérieure utilisés.

Depuis quelques années, les restaurant de burgers ouvrent un peu partout dans les grandes villes. Et régulièrement, les magazines élisent le meilleur burger de tel ou tel endroit et les fans accourent. De plat de fast food par excellence, le burger est devenu un met très convoité, et s’affichent à la carte des restaurants les plus chics. Bref, l’ effet de mode n’est pas prêt de retomber. Smash burger, vegan burger.. il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. En général, à partir de 15 €, son prix peut monter très très haut.

Et pourquoi pas « The Golden Girl » ?

Surfant sur cette tendance, le Guinness des records vient de dévoiler l’hamburger le plus cher du monde. Surnommé « The Golden Boy », ce petit sandwich n’est pas une combinaison typique de viande, de fromage et de cornichon. Comme son nom l’indique, il est en fait recouvert de feuilles d’or, tandis que le hamburger lui-même est fabriqué à partir de bœuf wagyu juteux de première qualité, recouvert de caviar et de crabe royal. Même ses petits pains et ses rondelles d’oignon sont formés à partir de Dom Perignon – un champagne millésimé dont la qualité est plus qu’exceptionnelle.

Alors, combien coûte cette petite merveille ? « Son goût est décrit comme étant doux, aigre, salé, amer, ce qui signifie qu’il a une saveur agréable et savoureuse », explique le Guinness des records. Une seule portion est vendue 5 000 €, non, non vous ne rêvez pas, un prix dû aux ingrédients de qualité supérieure. Et ce burger existe, puisqu’il a été mis au menu du restaurant The Daltons à Voorthuizen, Gueldre, Pays-Bas par le chef Robbert Jan De Veen (Pays-Bas) en 2021.