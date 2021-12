Google n’est plus le site le plus consulté au monde. C’est… TikTok !

Le réseau social chinois TikTok vient de dépasser le moteur de recherche étatsunien Google au classement des sites les plus consultés dans le monde. Et ça veut dire beaucoup…

Que les personnes qui n’ont pas gloussé devant des vidéos TikTok durant la pandémie nous jettent la première pierre. Alors que le Covid dramatise nos vies, le réseau social chinois dédié aux vidéos courtes apparaît plus que jamais comme un lieu de divertissement et d’évasion pouvant être salvateur.

Et ce n’est pas cette info étonnante qui dira le contraire !

TikTok détrône Google au classement des sites les plus visités du monde

C’est dans ce contexte de pandémie qui s’éternise que TikTok vient ainsi de prendre la première place des domaines les plus consultés dans le monde, et donc de détrôner le moteur de recherche Google, d’après les données collectées par l’entreprise Web Cloudflare.

En 2020, TikTok était à la 7e place de ce classement, signe d’une progression de popularité énorme. C’est le seul site non-étatsunien du classement établi par CloudFlare.

Après Google à la deuxième place, on trouve Facebook à la troisième, Microsoft à la quatrième, et Apple à la cinquième. Viennent ensuite Amazon, Netflix, YouTube, Twitter et Whatsapp, signe de la plateformisation du Web et de la puissance des réseaux sociaux.

Comment TikTok s’est imposé parmi les sites les plus consultés du monde

Depuis septembre 2021, TikTok revendique plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, dont beaucoup de jeunes qui peuvent délaisser d’autres plateformes. Ce réseau social chinois possède clairement une influence grandissante sur l’industrie de la musique, capable de propulser des carrières du jour au lendemain, comme celle de Doja Cat.

Avec son algorithme ultra-personnalisé et ses vidéos aussi courtes que captivantes, il sait se rendre particulièrement addictif et pourrait donc bien prochainement séduire d’autres industries culturelles, et investir plus sérieusement la scène politique. Qui sait, peut-être que la Présidentielle 2022 se jouera aussi sur TikTok ?

À lire aussi : Maxi-poitrine dans un mini-cardigan ? Ce hack TikTok va résoudre vos tiraillements

Crédit photo de Une : capture d’écran du compte TikTok de Léa Elui, la Française la plus suivie sur la plateforme.