La ministre de la Culture veut que l’Arcom régule Frenchie Shore, mais c’est impossible

Frenchie Shore fait l’objet de vives préoccupations, suscitant des inquiétudes quant à sa diffusion et son accessibilité aux mineurs via les réseaux sociaux. Alors que la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, déclare que l’Arcom peut réguler cette émission « à la limite de la pornographie », la réalité est beaucoup plus complexe et révèle la force de frappe limité de cette institution.

Sortie le 11 novembre dernier, la téléréalité Frenchie Shore fait couler beaucoup d’encre, suscitant des préoccupations au plus haut niveau de l’État, notamment chez la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak.

Frenchie Shore dépend de la législation… tchèque et allemande

Dans une interview pour Le Parisien publiée le 20 novembre, cette dernière a estimé que l’émission était à la « la limite de la pornographie », exprimant son inquiétude quant à la diffusion d’extraits issus de l’émission sur TikTok, Twitter ou Instagram, accessibles même aux enfants de moins de 16 ans pour qui le programme est interdit.

La ministre a alors affirmé que l’Arcom [l’autorité de régulation de l’audiovisuel et du numérique] était compétente pour réguler ces contenus, en particulier sur les plateformes, au titre de la protection des mineurs. Et pourtant : selon une enquête menée par Franceinfo, cette déclaration est en réalité incorrecte. De fait, « Frenchie Shore » est diffusée sur MTV France et la plateforme Paramount+. Seulement, contrairement à ce que semble indiquer le nom de la première plateforme, MTV France est basée en République tchèque, tandis que la seconde est en Allemagne, échappant donc à la législation française.

L’Arcom peut agir contre la désinformation, mais pas contre les contenus sexuels sur les réseaux

La seule possibilité pour l’Arcom est de contacter leurs homologues de ces pays pour leur demander d’analyser la téléréalité qui se revendique du « trash ». Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom, a sollicité une évaluation de « Frenchie Shore » au regard du droit applicable dans ces pays en soulignant les multiples réactions suscitées en France par la téléréalité, concernant le respect de la dignité humaine et la protection des mineurs.

De même, l’Arcom ne peut réguler la diffusion d’images sexuelles sur les réseaux sociaux. Même si elle peut agir contre la haine en ligne et la désinformation sur des plateformes telles que Facebook, Instagram, et TikTok, son contrôle s’étend seulement à ces aspects spécifiques. Reste à savoir si face à ces limites, Rima Abdul-Malak souhaite confier davantage de pouvoir à l’Arcom…