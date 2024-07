Les 6 romans indispensables à mettre dans sa valise cet été 

Que vous preniez quelques jours off ou que vous soyez au boulot pendant les deux mois, voici une sélection de six romans d’autrices françaises ou étrangères, à déguster tout l’été.

Une relation mère-fille éprouvée par la maladie et le soleil d’Espagne, trois soeurs prodiges qui cherchent à s’émanciper dans le San Francisco des années 50, une histoire de disparition dans une communauté religieuse américaine, une veuve féministe face à un fait-divers dans l’Angleterre victorienne, une mère de famille débordée qui découvre un trésor ou une histoire d’amour qui se renoue après un malentendu : voici les alléchantes intrigues de notre sélection de romans d’été.

Hot Milk, Deborah Levy, éditions du Sous Sol

Au sud de l’Espagne, une jeune femme anglaise, Sofia, accompagne sa mère Rose gravement atteinte d’une maladie qui l’empêche de marcher. Pour se soigner, elle a dû hypothéquer sa maison, et sa fille, arrêter ses études. Alors qu’elle se baigne pour passer le temps, ennuyée, Sofia se fait piquer par une méduse. À partir de cette douloureuse expérience, une fuite en avant entraîne la jeune femme dans deux liaisons et un voyage pour retrouver son père.

Malgré son titre qui évoque plutôt une soirée d’automne, le nouveau roman de l’autrice américaine Déborah Levy est un pur produit d’été, condensé de sel, d’embruns et d’une pointe de mélancolie. Décrivant avec délicatesse une relation mère-fille, faisant la part belle au rôle de proche aidant trop souvent invisibilisé, ce roman très fluide mêle et démêle de belles intrigues.

L’imposture, Zadie Smith, Gallimard

À la fin du XIXe siècle en Angleterre, Mrs Touchet, jeune veuve, drôle, féministe et brillante, se passionne pour l’affaire Tichborne, du nom du jeune boucher qui se fait passer pour l’héritier du baron Tichborne, mort en mer quelques années plus tôt. Avis aux fans de l’époque victorienne à la Downtown Abbey ou Bridgerton, ce brillant récit historique reprend tous les thèmes chers à cette fascinante période. Entre faux barons et veuves, mensonges et faux-semblants de la société anglaise, la romancière prodige s’inspire d’un fait divers réel pour nous emmener dans un roman léché et ultra-cinématographique.

Les soeurs de Filmore, Margaret Wilkerson Sexton, Actes Sud

Dans le San Francisco des années 50, trois sœurs, Ruth, Esther et Chloe enchantent les clubs de jazz du quartier noir où elles vivent de leur musique vibrante. Leur mère, Vivian, qui voit en ses filles de futures stars, tient à tout prix à les faire travailler avec un manager, quand bien même ces dernières aspirent chacune à leur propre rêve. Vibrante chronique de l’Amérique post guerre, ce roman d’apprentissage tisse une sublime toile de sororité et d’espoir entre ces femmes qui n’entendent pas se faire dicter leur futur. Rythmé par de la musique jazz et des dialogues ciselés, Les soeurs de Filmore se lit d’une traite et donne envie de danser.

La chance de sa vie, Sophie Astrabie, Flammarion

Stanislas, la quarantaine, mène une vie tranquille, quand son amour lycéen, Sara, ressurgit dans sa vie via un curieux message. La jeune femme a vu passer un avis de décès d’un homonyme, et voulait lui avouer toutes ses choses qu’ils ne s’étaient pas dites. Le fil de leur histoire se renoue vingt ans plus tard. De facture classique, ce roman sentimental bien troussé mêle avec subtilité romance et intrigue, ce qu’il faut pour nous tenir en haleine jusqu’au bout. Sympathiques, les personnages offrent une belle complexité au fil des pages, loin des stéréotypes du genre.

Une époque en or, Titiou Lecoq, Iconoclaste

Chloé, mère et belle-mère de famille vit dans une ville moyenne, occupe son existence des petits tracas et bonheurs du quotidien. Une vie banale en somme, où il ne se passe pas grand-chose, jusqu’au jour où des événements mystérieux s’enchaînent d’un coup dans son voisinage. Secret de famille, arrestations par la police et trésor à débusquer, l’héroïne ordinaire se retrouve au cœur d’une actualité explosive. Ce troisième roman marque le retour à la fiction de l’essayiste et écrivaine Titiou Lecoq, après le succès de son ouvrage sur les femmes oubliées de l’histoire. Vif et drôle, ce délicieux roman parle entre les lignes des affres de la vie de mère de famille, entre charge mentale et organisation du quotidien avec acuité.

Rodéo Vice, Gia Martinelli, Flammarion

Rose, jeune française tout juste bachelière, débarque aux États-Unis pour une année au pair dans une famille. Plongée au sein d’une communauté religieuse ultra-strict, elle fait la connaissance de la rebelle Maxine, qui, tout de suite, l’attire. Alors qu’une de ses amies disparaît brusquement, les deux jeunes femmes partent pour une quête haletante à la recherche de la vérité. Celle que l’on connaît d’abord comme étant la manageuse et compagne de la chanteuse Hoshi signe ici un dévorant premier roman. En mêlant astucieusement questions d’apprentissage, éveil du désir et fait-divers, le récit cavale avec flamboyance dans une Amérique puritaine et pleine de contradictions.