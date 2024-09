Ménage de rentrée : la serpillère 2.0 existe et avec elle, vous allez mettre le Swiffer au placard 

Envie de vous lancer dans un grand ménage de rentrée ? On a trouvé LE produit qui va combler toutes vos attentes en termes de propreté : l’aspirateur-laveur “H14 Pro” de Dreame. Il est la “serpillère 2.0” rêvée pour faire briller sans effort tous les sols du foyer. Et il y a une promotion sur le prix affiché !

Que le ménage représente une corvée ou qu’il soit source de gaieté dans l’esprit de ceux qui doivent s’y coller, il existe un appareil électroménager capable de satisfaire toutes les attentes en matière de propreté. Autonomie, confort d’utilisation, “intelligence”, praticité, rapidité : il cumule les avantages sur de nombreux aspects du ménage et révolutionne le nettoyage des sols de la maison.

Cet appareil révolutionnaire, c’est l’aspirateur-laveur H14 Pro de la marque Dreame. Et comme son nom le laisse penser, c’est l’aspirateur-laveur rêvé. On vous explique pourquoi c’est notre produit-chouchou pour le grand ménage de rentrée.

Découvrir l’aspirateur-laveur H14 Pro de Dreame

Un aspirateur-laveur capable d’aspirer la saleté même dans les coins les plus difficiles d’accès

On s’imagine souvent que les aspirateurs-laveurs sont puissants mais peu faciles à manier : le H14 Pro de Dreame détruit ce cliché. Notre fonctionnalité préférée ? Le fait qu’il puisse se mettre “à plat” – ou plutôt, à l’horizontale – à 180°, que sa tête puisse pivoter à 360° dans tous les côtés et ce, sans jamais perdre son efficacité d’aspiration (sa puissance est de 18 000 Pa). On peut ainsi accéder aux recoins les plus difficiles d’accès, aspirer en profondeur les plinthes grâce à sa brosse bord à bord, passer aisément sous les meubles pour éliminer la poussière et/ou la saleté et obtenir un nettoyage des sols parfait.

L’aspirateur

Le H14 Pro a en fait cette “hypermobilité” que l’on vise lorsqu’on acquiert un balai de type Swiffer, tout en balayant d’un revers les défauts de ce genre de serpillère.

Un appareil électroménager qui aspire la poussière, la saleté… et notre charge mentale

Vous n’êtes pas sans savoir qu’un balai type Swiffer s’utilise avec des lingettes : à chaque balayage et/ou nettoyage des sols, cela nécessite l’usage d’une nouvelle. Ainsi, il faut sans cesse en avoir à disposition pour pouvoir continuer à nettoyer les sols de sa maison : cela demande une certaine anticipation dans l’achat et donc une certaine réflexion. L’aspirateur-laveur H14 Pro supprime ce problème.

S’il est vrai qu’il nécessite au moins l’achat d’une solution de nettoyage, on n’a pas à être aussi prévenant qu’avec les lingettes : grâce à son grand réservoir d’eau de 880 ml, on le remplit une fois de la solution, et il peut durer tout le mois !

Intelligent, il calcule lui-même la quantité de solution nettoyante à utiliser en fonction du niveau de saleté du sol détectée : pas besoin de calculer la dose au préalable, et c’est plutôt agréable !

Enfin, il se nettoie tout seul : on a juste à le poser sur son support et à activer le bouton d’auto-nettoyage pour que la brosse se lave automatiquement. Son système de chauffage PTC permet un nettoyage à l’eau chaude de 60° et ensuite un séchage à l’air chaud de 60° sans le moindre effort de notre part tout en conservant la souplesse de sa brosse.

Vous pouvez même choisir jusqu’à deux modes de séchages, un rapide d’environ 5 min ou un séchage silencieux d’une heure. Le H14 pro permet donc une triple économie de temps, d’argent et d’énergie. Bye bye charge mentale.

En savoir plus sur l’aspirateur-laveur H14 Pro de Dreame

Le H14 Pro de Dreame, “serpillère 2.0” idéale pour les familles

Lorsqu’il nettoie les sols, l’aspirateur-laveur peut également les sécher : un point positif quand on a des enfants qui courent de tous les côtés ! En effet, sa brosse tourne près de 520 fois par minute, ce qui garantit un séchage rapide des surfaces nettoyées ; et sans traces, qui plus est ! A contrario, avec une serpillère classique, les sols doivent sécher naturellement, ce qui prend un peu plus de temps. Les enfants doivent être “immobilisés” le temps du séchage.

De surcroît, le H14 Pro de Dreame dispose d’une autonomie de 40 minutes, lui permettant de nettoyer en continu près de 300m2. Idéal pour la superficie moyenne d’un domicile familial.

Alors, conquis.e.s ? Si c’est le cas, sachez que l’aspirateur-laveur H14 Pro de Dreame sera en promotion du 6 au 22 septembre 2024. Il affichera ainsi une réduction de 100 euros sur son prix initial, le faisant passer de 699 euros à 599 euros. De quoi permettre aux parents d’économiser de l’argent qu’ils pourront allouer aux autres dépenses du foyer, souvent plus conséquentes pendant la rentrée !

Découvrir l’aspirateur-laveur H14 Pro sans plus tarder

Dreame L40 Ultra : pour que le ménage se fasse tout seule

Et si l’idée même de faire physiquement le ménage est une source d’agacement, Dreame vient tout juste de lancer l’appareil ultime : le Dreame L40 Ultra. Il s’agit d’un aspirateur-robot lavant : autrement dit, c’est un robot entièrement autonome, embarquant un aspirateur et une serpillère qui va s’occuper de nettoyer en profondeur votre logement.

Le Dreame L40 Ultra possède une caméra située à l’avant du robot et un capteur Lidar (la protubérance ronde au sommet) capable de scanner son environnement.

Ce robot haut de gamme est livré avec une base auto-nettoyante, qui va s’occuper à la fois de recharger en énergie le robot, mais aussi de le recharger en haut propre et d’évacuer son bac à poussière. Cette base contient également un bac d’eau sale qui collecte l’eau chaude (65 degrés) qui nettoie les serpillères du robot une fois sa tournée de ménage terminée. Cette base peut même être reliée à un robinet et un tuyau d’évacuation pour garantir une autonomie maximale.

La station du Dreame L40 Ultra peut se remplir d’eau claire et évacuer l’eau sale avec le kit prévu à cet effet

Quant au robot en lui-même, c’est un véritable concentré de technologie : il est ultra-puissant (11 000 Pa de puissance d’aspiration), il est doté d’une brosse latérale extensible jusqu’à 4 cm et d’une double serpillère. Surtout il embarque un système de caméras lui permettant de cartographier entièrement votre logement. Pratique pour lui demander, via l’application, de passer un coup d’aspirateur dans l’entrée juste avant de revenir du travail !

Le Dreame L40 Ultra est disponible dès à présent et jusqu’au 22 septembre au prix de 1099 euros au lieu de 1199 euros.

Découvrir l’aspirateur-robot L40 Ultra au meilleur prix