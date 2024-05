On a trouvé l’application e-book dont vous n’allez plus vouloir vous passer

Pour que la lecture s’intègre facilement à votre quotidien, l’application Galatea propose plus de 500 e-books accessibles depuis votre smartphone ou tablette. Suivez le guide à travers cet univers de lecture illimitée.

Dans la famille des éditeurs d’e-books, je demande le challenger innovant ! Bonne pioche avec la plateforme Galatea, présente sur le marché français depuis 2021. Celle-ci propose des livres d’auteurs et autrices émergentes, afin de leur donner une chance dans le monde habituellement très fermé de l’édition. On vous partage nos tips pour naviguer parmi ses 500 titres que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui vous feront peut-être sortir de votre zone de confort habituelle de lecture.

Découvrir Galatea et ses 500 e-books

Un choix éclectique à retrouver sur Galatea

« Choisis le thème de ton premier livre : Slow Burn, Smut, ou Grumpy Sunshine ? » Voici comment l’application d’e-books Galatea peut vous accueillir. Ces termes vous sont inconnus ? Alors, afin d’éviter le passage par la case moteur de recherche, voici quelques explications.

Le « slow burn », c’est la version sous calmants du coup de foudre. La romance se développe lentement, les personnages prennent leur temps… un peu comme quand on finit par sortir avec son ou sa meilleure pote, sans trop le voir venir.

Derrière le terme « Smut » se cachent des histoires dont le but premier est de vous donner chaud, plus que de vous embarquer dans une intrigue complexe. Moyen mnémotechnique : pensez « sexual material ».

« Grumpy sunshine » n’est pas le nom d’un nouveau membre des sept nains, mais la rencontre entre deux personnages aux caractères opposés : d’un côté, un individu pessimiste et grincheux, de l’autre une personnalité optimiste et solaire.

Au-delà de ces catégories originales, beaucoup d’autres sont plus explicites : romances paranormales, nouvelles érotiques, mondes magiques, femmes fortes et indépendantes… En bref, de quoi trouver son bonheur !

Galatea propose différentes formes de lecture selon vos envies

Si Galatea est accessible via son site, on vous recommande vraiment d’utiliser l’application, qui offre davantage de fonctionnalités. Une fois votre compte créé, vous trouverez en haut de la page d’accueil les trois expériences disponibles.

Les e-books

La base, idéal dans le métro ou en voyage pour ne pas avoir à s’encombrer d’un pavé (même si on est d’accord, le papier à son charme !). Un aspect particulièrement intéressant pour la super saga Entreprise Bonne Fée de F.R. Black, en plusieurs tomes. L’une des phrases du roman le résume parfaitement : “L’Entreprise Bonne Fée ressemble un peu à Hunger Games, mais pour les romantiques invétérés”.

Les livres audio, avec vitesse de lecture ajustable si vous n’avez pas le time.

Parmi ceux-ci, il y a le best-seller Mason de Zainab Sambo, une romance contemporaine a tendance pacte avec le diable. Sauf que le diable est un homme d’affaires britannique passablement dangereux (et très sexy, bien entendu). Un format à privilégier pendant votre trajet quotidien en voiture, ou en faisant une activité manuelle chez vous par exemple.

Les livres immersifs, la signature de Galatea

La bande-son est pensée pour vous mettre dans l’ambiance du récit et évolue à chaque paragraphe. Dans Mon cowboy de Tinkerbell Leonhardt, on se retrouve dans un ranch avec les bruits de grillon, les sabots de chevaux qui claquent sur le sol, le banjo… De quoi avoir l’impression d’avoir ce cowboy (toujours très sexy) devant soi. À apprécier confortablement dans un bon fauteuil, ou alors pour se couper d’un environnement distrayant, dans le métro par exemple.

