Dans l’émission belge « Tipik » de la RTBF, Juliette Armanet estime que « Les Lacs du Connemara » fait « scout, sectaire », et serait même « de droite ». Week-end du 15 août oblige, les médias ont monté en épingle une polémique absurde, qui nous rappelle qu’on ne peut séparer l’homme de l’artiste, surtout s’il chante pour la peine de mort, même si nos parents l’adorent.

En soirée, il existe plusieurs types de personnes (sans pour autant qu’elles ne soient mutuellement exclusives, on peut être toutes ces personnalités à la fois, bien sûr) : celles qui adorent danser sur des rythmes endiablés et celles qui se croient au karaoké, avec une mention spéciale si cela peut se faire sur des chansons qu’écoutaient leurs propres parents. C’est ce qui explique en partie pourquoi même des vingtenaires adorent hurler les paroles de « Partenaires Particuliers » pourtant sortie en 1985, en se prêtant à des pas hasardeux, voire un bon vieux pogo. Pour Juliette Armanet, il existe pire encore comme chanson à lancer en soirée aujourd’hui : « Les Lacs du Connemara », de Michel Sardou, sorti en 1981. C’est ce que la chanteuse née en 1984 a expliqué au micro de l’émission belge « Tipik » de la RTBF, sortie le 5 août 2023.

Pour Juliette Armanet, « Les Lacs du Connemara » de Michel Sardou, « c’est de droite »

Dans une séquence isolée qui tourne désormais sur TikTok et Twitter, on entend ainsi l’intervieweur lui demander :

« C’est quoi les trois titres où, si tu rentres dans la pièce, et il y a ça dans la soirée, c’est un non, tu ne rentres pas ? »

Juliette Armanet répond :

« Trois fois ‘Le Lac du Connemara’. C’est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. Le côté scout, sectaire, la musique est immonde. C’est de droite. Rien ne va. »

Alors qu’on pourrait replacer les choses dans leur contexte en se rappelant qu’il s’agit d’une émission légère sur les opinions impopulaires, et qu’il s’avère anecdotique que la chanteuse n’apprécie guère cette chanson qui fait partie du patrimoine musicale français, qu’on l’adore ou non, il n’en fallait pas plus pour provoquer l’ire des fans de Michel Sardou et de la droite (qui ne font bien souvent qu’un…).

Quand les médias entrent dans la danse du « Connemara » vs. Juliette Armanet

Week-end du 15 août oblige, l’actualité étant particulièrement calme, les médias ont fait de cette séquence anecdotique leurs choux gras. Paris Match, RTL, BFM TV, Gala, tout le monde y va.

La SERP (Page de résultats d’un moteur de recherche) Google quand on cherche « Juliette Armanet » le 14 août 2023.

En particulier des médias de droite comme Le Figaro qui en tire 5 articles plus ou moins nuancés, dont le pire revient à sa section opinion « Vox », qui titre « En attaquant le Connemara de Michel Sardou, Juliette Armanet marque contre son camp ». Le Point estime que la chanteuse « fustige Michel Sardou » tandis que Valeurs Actuelles parle carrément d’ « insulte ».

Le Figaro a sorti 5 articles en l’espace de seulement 4 jours sur le fait que Juliette Armanet n’aime pas Les Lacs du Connemara…

Michel Sardou est-il de droite ?

En réalité, la chanson « Les Lacs du Connemara » raconte une histoire de mariage irlandais et reflète peu de la pensée politique de Michel Sardou. En revanche, d’autres morceaux de ce nepo-baby illustrent davantage ses opinions clairement à droite de l’échiquier politique. On peut citer en particulier « Je suis pour » qui date de 1976 et rebondit sur l’affaire Patrick Henry (l’homme a tué un enfant de 7 ans, et risquait la peine capitale) où Michel Sardou appelle à la peine de mort :

« Tu as volé mon enfant / Versé le sang de mon sang […] Tu as tué l’enfant d’un amour / Je veux ta mort / Je suis pour »

Dans le numéro 20 de la Revue du Crieur en 2022, les chercheuses Solène Brun et Claire Cosquer ont publié tout un article intitulé « Michel Sardou, chansons populaires et provocations réactionnaires » sur le conservatisme de ce grand ami de Nicolas Sarkozy, qui adore dicter ce que c’est que d’ « Être une femme » des années 1980 à 2010.

Bref, oui, Michel Sardou est de droite. Et, techniquement, certaines de ses chansons le sont explicitement. Après, libre à vous de séparer l’homme de l’artiste, car il est vrai que « Les Lacs du Connemara » y échappent. En revanche, si vous refusez de séparer la femme de l’artiste, vous pouvez toujours écouter « Michel » de Juliette Armanet.

