Ce film dont tout le monde se moque est entré dans l’histoire de Netflix

Sous la Seine, ce film français qui raconte l’histoire d’un requin qui terrorise Paris est désormais le film français le plus vu sur la plateforme.

Sous la Seine, le thriller aquatique réalisé par le Français Xavier Gens, a pris d’assaut la scène internationale, devenant le film français le plus regardé de tous les temps sur Netflix. Ce succès fulgurant, qui a débuté dès sa sortie le 5 juin, continue de surprendre étant données les critiques plus que tièdes reçues par le film.

capture d’écran Google 21 juin 2024

Un attrait international

Bérénice Bejo en brillante scientifique et Nassim Lyes, un triathlète courageux, sont désormais les acteurs français les plus vus sur la plateforme. Leur lutte contre un requin géant envahissant la Seine pendant une épreuve de triathlon a rendu fou le monde entier. Comme le rapporte BFM, le film « se classe dans le Top 10 hebdomadaire des films les plus regardés de 93 pays autour du globe, et décroche la première place dans 76 d’entre eux. ». Rien que cette semaine, le film a cumulé 71 millions d’heures de visionnage à travers le monde cette semaine.

Source : Netflix

Sous la Seine a beau recueillir des notes médiocres de la presse et des spectateurs (sur Rotten Tomatoes, le film atteint le score spectaculairement bas de 35%, l’attrait du film réside sans doute dans la curiosité cruelle d’imaginer les Jeux Olympiques de Paris perturbés par une attaque de squales…

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.