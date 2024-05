Présentée comme miraculeuse pour venir à bout des taches les plus tenaces, la pâte rose de la marque The Pink Stuff est-elle vraiment aussi efficace qu’on nous l’affirme ? On a testé et on vous donne notre avis.

Je l’avoue : je suis une grosse victime des tendances TikTok. Depuis que je me suis créé un profil sur ce réseau social de l’enfer consumériste, j’ai eu envie de me mettre à l’aquarelle, de pimper tous mes meubles, de créer des dessous de verre en résine Epoxy, d’acheter une maison bourgeoise « dans son jus » pour la réhabiliter de fond en comble ou encore de m’offrir toute la dernière collec’ Maison de chez Monoprix.

Pour des raisons évidentes (le manque d’argent et de temps), je n’ai pas pu assouvir toutes ces envies éphémères, à l’exception d’une, qui ravit la fée du logis qui sommeille en moi : faire le ménage avec la « pâte nettoyante miracle » de la marque britannique The Pink Stuff.

Si, comme moi, votre feed est régulièrement envahi par des vidéos de ménage, vous l’avez forcément vue passer, elle et son packaging rose Barbie. Présentée comme le produit le plus efficace jamais conçu pour enlever les taches tenaces sur n’importe quelle surface et même de blanchir les joints de la salle de bain (mon rêve ultime), cette pâte peut aussi se targuer d’être vegan grâce à sa composition clean, à 99 % d’origine naturelle. D’après l’étiquette en effet, la pâte de The Pink Stuff est composée de savon végétal, de bicarbonate de soude, de glycérine et de quartz.

À lire aussi : Voici 10 astuces de grand-mère que vous ne connaissiez sûrement pas

La pâte de The Pink Stuff est-elle efficace ?

Trouvable en ligne, ainsi que dans certaines enseignes de supermarchés, dans les magasins Action ou encore B&M pour une poignée d’euros, la pâte de The Pink Stuff existe en deux formats : un de 500 g, un autre de 850 g.

De mon côté, je me suis laissée tenter par le petit format, au cas où je regretterai mon achat. J’ai aussi craqué pour l’éponge « Mommy Scrub », présentée elle aussi comme révolutionnaire. Bref, j’étais prête à récurer.

Première bonne nouvelle : la pâte de The Pink Stuff sent bon sans que ça ne paraisse artificielle. Elle laisse dans son sillage une odeur fruitée de rhubarbe. En revanche, je suis un peu plus dubitative sur sa texture : très dure, elle glisse sous l’éponge et n’est pas très pratique à étaler.

Associée à l’éponge Mommy Scrub, j’arrive néanmoins à l’appliquer sur la paroi de mon évier en inox, qui laisse régulièrement apparaître tâches d’eau et de calcaire malgré mes nettoyages réguliers. Sans la trouver incroyable, je dois dire qu’elle fait le job. En trois coups d’éponge, mon évier est à nouveau rutilant… Mais pas davantage que lorsque je le nettoie avec un produit moins cher, que je réalise moi-même avec du simple vinaigre blanc.

Même constat dans ma salle de bain : mes lavabos et ma baignoire sont propres, aucun doute là-dessus. Mais j’obtiens le même résultat avec mon produit spécial salle de bain habituel. Je trouve aussi que le produit n’est pas très facile à rincer : la pâte colle aux surfaces, même lisses.

En revanche, échec cuisant sur mes joints de salle de bain. J’ai eu beau les frotter, ils ne sont pas plus blancs qu’avant, juste plus propres.

Très efficace sur les poêles et autres casseroles

Là où j’ai vu un réel avantage à la pâte de The Pink Stuff, c’est pour nettoyer mes poêles et autres casseroles, noircies à force d’être utilisées. Là où le bicarbonate de soude seul n’avait jamais montré de réelle efficacité, j’ai vraiment vu la différence avec la pâte de The Pink Stuff. Grâce à la poudre de quartz qu’elle contient, elle a redonné en quelques minutes seulement tout son éclat à ma batterie de cuisine. Prochain objectif : réussir à ravoir ma plaque de four, elle aussi éprouvée par la chaleur.

@vastyle_off Pink stuff + poêle c’est ouf 🥹 ♬ son original – Vastyle ♡ Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Attention toutefois à ne pas utiliser la pâte de The Pink Stuff sur des surfaces fragiles, à moins de la tester avant : légèrement abrasive, elle risque de les rayer durablement.

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !