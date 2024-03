Ménage de printemps : s’il ne fallait en choisir que 3, LES produits indispensables selon un hygiéniste

Le printemps point le bout de son nez et avec lui c’est le retour du traditionnel grand ménage de printemps. Mais quels sont les produits de nettoyage qui sont vraiment indispensables ?

C’est le printemps, les températures remontent, les arbres bourgeonnent, les tenues s’allègent, bref on a envie de renouveau et de fraîcheur. Et qui dit printemps, dit aussi ménage de printemps. Beaucoup d’entre vous vont probablement s’atteler à cette lourde tâche ce week-end. Selon une étude Ebay réalisée par Ipsos, l’approche du printemps est synonyme de grand ménage pour 9 Français sur 10 (soit 88 % de la population). L’idée ? Se débarrasser de ce qu’on utilise plus, faire de la place chez soi, et nettoyer sa maison de fond en comble.

Mais avant de vous ruer au supermarché du coin pour acheter tous les produits existants (et potentiellement toxiques), réfléchissez à ce qui est vraiment utile. Dans une récente vidéo publiée sur Tiktok, le Dr Jimmy Mohammed est allé à la rencontre de Christophe Mercier, hygiéniste et microbiologiste. Pour le spécialiste, sont à bannir : les sprays qui « peuvent contaminer, bien au-delà de la surface traitée », et les produits contenant du parfum, « car susceptible de provoquer des allergies respiratoires ».

Ménage de printemps : quels sont les indispensables ?

Le spécialiste revient aussi sur les trois produits indispensables pour une maison impeccable et, sans surprise, il s’agit de produits naturels.

Le vinaigre blanc et si l'odeur vous gêne vraiment, l'acide citrique est une alternative : indispensable pour enlever le tartre partout de la maison. Bon à savoir : le vinaigre blanc peut être utilisé de plein de manières différentes, il permettrait aussi de faire tenir le vernis plus longtemps

Le bicarbonate de soude est votre allié pour nettoyer les surfaces et les rendre plus blanches.

Le savon noir écologique : « un bouchon dans quatre litres, et vous pourrez tout décrasser ». Mais attention à bien rincer par contre.

Vous voilà bien équipé•e pour un nettoyage clean et efficace ! Et, petite piqure de rappel sur les tâches ménagères : plus de la moitié des Françaises (57 %) estiment en faire plus à la maison que leur partenaire, selon une étude de l’Ifop de 2022. Alors cette fois, tout le monde s’y met !

