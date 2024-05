Ménage de printemps : il y UNE chose qu’on oublie toujours de nettoyer dans la salle de bain !

Le printemps est là. Et qui dit printemps, dit ménage de printemps. Et si vous commenciez par la salle de bain ? Cet endroit où se nichent de nombreuses bactéries…

En ce dimanche de mai, et alors que le soleil n’est toujours pas au rendez-vous dans nombre de régions, vous avez peut-être envie de vous lancer dans un grand ménage de printemps. Bonne idée, le ménage a des vertus anti-stress. Ça paraît étrange mais si, si : quand on a un gros coup de cafard, rien de mieux que de reprendre le contrôle sur son environnement en nettoyant.

On a d’ailleurs recensé les meilleures astuces de grand-mère pour tout décrasser sans s’intoxiquer, car les produits ménagers, c’est pas l’idéal pour la santé. Mais avant de vous lancer dans un nettoyage en profondeur, sachez qu’il y a des choses qu’on oublie systématiquement de nettoyer, en particulier dans la salle de bain.

Le tapis de bain cet objet… si sale

La salle de bain est une pièce qu’on nettoie régulièrement. Et pour cause, avec l’humidité, les bactéries peuvent se développer facilement, sans parler du calcaire qui se dépose partout. Selon des experts en nettoyage, il y a une chose qu’on oublie parfois de laver. C’est le tapis de bain. Ce n’est pas parce qu’on sort de la douche ou du bain avec des pieds parfaitement propres, que le tapis de bain ne mérite pas d’être lavé. C’est un peu la même chose avec les serviettes.

« Je vous conseille de laver vos tapis de bain en tissu une à deux fois par semaine pour les garder le plus possible exempts de bactéries », a déclaré Warren Kinloch, expert en intérieur de salle de bains, au site metro.uk. Un passage dans la machine à laver, avec en prime un peu de vinaigre blanc, permet d’éliminer parfaitement la saleté. À noter : il y a d’autres petites choses qu’on zappe dans la salle de bain. Ces 3 zones passent souvent à a trappe, selon une enquête réalisée en 2020 auprès de 2 000 personnes par The Big Bathroom.

Derrière les toilettes Les rideaux de douche Les porte-brosses à dents et porte-savons