Comment atteindre une égalité femmes-hommes dans le sport ?

À quelques jours de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, Madmoizelle organise un live Twitch sur le sport au féminin en Europe avec des expertes de la question. Rendez-vous à 18h sur notre chaîne Twitch.

Les principales compétitions de sport féminin et les Paralympiques sont désormais logés à la même enseigne que les JO ou la finale de la Coupe du monde. Un décret publié au Journal officiel samedi 6 juillet a acté l’inscription de ces événements sportifs comme « d’importance majeure ». C’est dire à quel point ces compétitions manquaient de visibilité. Plus largement, aujourd’hui, les inégalités entre les hommes et les femmes persistent dans le sport.

Elles touchent à tous les domaines : pratique sportive, couverture médiatique, représentation des femmes dans les fonctions et instances sportives, écarts de rémunération pour un même travail dans les sports professionnels. Qu’en est-il à l’échelle européenne ? Comment l’Europe agit-elle pour promouvoir le sport des femmes et l’égalité des genres.

Pour discuter de ce sujet passionnant, Madmoizelle organise un live Twitch ce lundi 22 juillet de 18h à 20h. Nous aurons le plaisir d’accueillir en plateau trois expertes. Tess Harmand : Directrice générale de l’Association Alice Milliat. Eva Jacomet, responsable des questions européennes du Think tank Sport et Citoyenneté et Camille Baumann, Chargée de mission UE – Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Cette émission s’inscrit dans une série d’émissions spéciale Europe, organisée en partenariat éditorial avec Check Europe et cofinancée par le programme Erasmus+.

Le programme du live Twitch spécial « Sport au feminin en Europe»

Nous allons aborder trois thèmes au cours de ce live :

Sport aufeminin à l’échelle européenne et inégalités de genre : où en sommes-nous ?

Comment l’Europe favorise-t-elle le sport au féminin et l’égalité des genres ?

Erasmus + Sport : un acteur clé dans la promotion européenne du sport

Check’Europe x Madmoizelle Cet article est co-financé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne. Check-Europe c’est quoi ? Un projet européen visant à donner les clés de compréhension à ses citoyens afin qu’ils puissent non seulement identifier les fake news, mais aussi devenir des acteurs à part entière de la lutte contre celles-ci. Ce projet fait d’autant plus sens en prévision des élections européennes qui se dérouleront du 6 au 9 juin 2024 et qui nous concernent tous en tant que citoyen.