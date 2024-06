Dans ce pays d’Europe, les femmes font 3 heures de tâches ménagères quotidiennes de plus que les hommes

Une étude conduite auprès de 15 pays européens, relayée par Le Monde, analyse les inégalités genrées qui demeurent dans le partage des tâches domestiques.

Mercredi 12 juin, le quotidien Le Monde a relayé une enquête menée par le Centre d’études démographiques de Barcelone, qui met en avant les disparités genrées dans la répartition des tâches domestiques en Europe. Réalisée auprès de 74 000 couples dans quinze États européens, l’enquête souligne des différences conséquentes d’un pays à l’autre.

C’est en Grèce que le fossé est le plus marqué

En Grèce, le temps moyen alloué aux tâches ménagères par les femmes est de 282 minutes, soit un peu plus de 4 heures par jour à gérer la maison, les courses, la cuisine et les enfants. À l’inverse, les hommes n’y consacrent que 59 minutes par jour, ce qui crée un fossé record de trois heures et désigne la Grèce comme pays européen où les hommes mettent le moins la main à la patte.

Le Monde cite, à titre de comparaison, la France, où les femmes accordent en moyenne 206 minutes de leur journée aux tâches domestiques, contre 111 minutes pour les hommes.

Selon Marilella Antonopoulou, rédactrice en chef de Ladylike citée par Le Monde, ce fossé dans le partage des tâches pourrait s’expliquer par le fait « qu’en Grèce, comme en Italie, nous avons les pourcentages parmi les plus bas de femmes qui travaillent en Europe. Une femme sur sept n’a qu’un travail à mi-temps. Elles s’occupent automatiquement plus de la maison et des enfants ». À cela s’ajoute un taux de chômage record chez les femmes, ainsi que des inégalités salariales qui poussent certaines femmes à quitter leur emploi pour élever les enfants pendant que le conjoint assure les revenus du foyer. « Autre point d’achoppement, les places en crèche publique sont limitées et il n’est souvent pas possible d’y mettre son enfant avant l’âge de 6 mois. Par ailleurs, les établissements publics ferment avant 16 heures, ce qui est incompatible avec des horaires de bureau » note Le Monde.

