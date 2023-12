Plus d’un enfant sur cinq vit dans la pauvreté dans les pays riches, selon l’Unicef

Selon un rapport publié mardi 5 décembre, plus 69 millions d’enfants vivent toujours dans la pauvreté relative. Un nombre qui diminue par rapport à 2014 dans le monde, mais qui augmente dans certains pays, notamment en France.

Des chiffres dramatiques. Selon un rapport de l’Unicef publié mardi 5 décembre, en 2021, plus de 69 millions d’enfants, soit plus d’un enfant sur cinq, vivaient dans la pauvreté dans les 40 pays riches de l’Union européenne et de l’OCDE.

Un niveau de pauvreté évalué selon le « risque de grandir en manquant d’une alimentation nutritive, de vêtements, de fournitures scolaires ou d’un endroit chauffé pour vivre », a commenté le directeur de la branche recherche de l’Unicef. Mais l’organisation se base également sur la « pauvreté relative », soit les foyers qui gagnent moins de 60 % du revenu médian national.

Des chiffres en augmentation en France

Pourtant, ces chiffres sont en baisse au niveau mondial. Sur les périodes 2012-2014 et 2019-2021, « environ 6 millions d’enfants » sont sortis de la pauvreté sur les 291 millions dans les 40 pays étudiés, soit une baisse de 8 %.

Mais dans certains pays, ce chiffre se dégrade, comme en France, où le taux de pauvreté des enfants a augmenté de 10,4 % entre les deux périodes, selon le rapport. Pour rappel, en octobre dernier, l’Unicef et la Fondation Abbé Pierre annonçait que près de 3000 enfants dormaient à la rue.

Au Royaume-Uni aussi, la pauvreté des enfants a bondi de près de 20 %, avec environ 500 000 d’enfants pauvres supplémentaires.

Les enfants racisés ont plus de risque de vivre dans la pauvreté

Autre chiffres alarmants : la situation des enfants de familles monoparentales et/ou issues des minorités. Car selon l’étude, aux États-Unis 30 % des enfants afro-américains et 29 % des enfants amérindiens vivent sous le seuil national de pauvreté, contre 10 % des enfants blancs non hispaniques.

Dans l’Union Européenne, un enfant ayant des parents d’une nationalité hors UE a 2,4 fois plus de risque d’être pauvre qu’un enfant ayant des parents européens.

