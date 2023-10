Près de 3000 enfants dorment à la rue, selon l’Unicef et la Fondation Abbé Pierre

Dans une tribune, les deux associations ainsi que de nombreux élus dénoncent les chiffres records du nombre d’enfants dormant à la rue, en hausse de 42% en seulement un mois.

C’est un triste record que dénoncent l’Unicef et la Fondation Abbé Pierre. Selon les deux organisations, près de 3000 enfants dorment dans la rue, un chiffre en nette augmentation, et ceci, en seulement un mois.

C’est dans une tribune publiée ce 17 octobre, que l’Unicef France, la Fondation Abbé Pierre, d’autres associations, ainsi qu’une cinquantaine d’élus, ont tiré la sonnette d’alarme. Ils interpellent les pouvoirs publics, et les somment à « prendre des mesures d’ampleur pour mettre fin à cette situation insoutenable et contraire aux droits de l’enfant ». Ils dénoncent une situation alarmante : « Aujourd’hui 2 822 enfants [dorment] dans la rue ou tous autres lieux les privant de conditions de vie dignes et sécurisantes ».

686 enfants de moins de 3 ans dorment dans la rue

Car si le 2 octobre, ils étaient 2 822 enfants dans cette situation – dont 686 enfants de moins de 3 ans –, cela représente une hausse de 42 % de plus en seulement un mois, puisqu’en septembre dernier, ils étaient 2000 à dormir dans la rue. Des chiffres sous-estimés selon l’Unicef, et qui entraîne un traumatisme chez les enfants qui sont « pénalisés dans leur développement, leur santé, leur scolarité, et confrontés dès le plus jeune âge aux inégalités et à la grande pauvreté », peut-on lire dans la tribune.

Les signataires de cette tribune dénoncent « des moyens insuffisants pour répondre à cette urgence sociale », mais demandent également « une hausse du nombre de places d’hébergement et une politique ambitieuse du logement ».

Pour l’heure, le gouvernement a seulement prévu de maintenir les 203 000 places déjà existantes. Selon les associations, il faudrait créer au moins 10 000 places d’hébergement d’urgence supplémentaires, ainsi que « la mise en œuvre d’une programmation pluriannuelle de la rue au logement ».