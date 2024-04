Son union lui a coûté 27,90 € : « le mariage le plus rentable de l’histoire ! »

Sur TikTok, une utilisatrice a raconté son mariage sur Zoom pendant le confinement. Et c’était très joyeux, a-t-elle assuré !

Comme quoi, il en faut vraiment peu pour être heureux. Sur TikTok, dans une vidéo de 2 min 30, l’utilisatrice @Marha.tiktok raconte comment elle s’est mariée sur zoom pendant le confinement, entourée de toute sa famille, à distance.

Un mariage sur Zoom, mais bien entourés

C’est une façon de faire peu commune, et elle a été réalisée à cause de la pandémie de Covid. Comme l’explique @Marha.tiktok, son futur mari et elle avaient commencé l’organisation de leur mariage, la nourriture, les tenues, le lieu… Mais l’un des confinements a tout stoppé. Tant pis, ça ne les a pas découragés, ils ont quand même pu réunir toute leur famille qui vient notamment d’Afrique et du Moyen-Orient, et tout célébrer en ligne. Témoins, Imam, tout le monde était au rendez-vous (et la présence de l’imam et des témoins rendait le mariage parfaitement valide), et l’application Zoom leur a même offert une heure de communication gratuite !

@marha.tiktok @Zoom on attend la sponso 🤙🏽 mariage pascher onabienrenta ♬ son original – Marha.tiktok Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Dans les commentaires sous la vidéo TikTok, une personne exprime « C’est triste ! », ce à quoi @Martha.tiktok répond :

C’est au contraire super joyeux et intimiste !

La seule dépense des nouveaux mariés pour cette union à distance ? La livraison de plats d’un restaurant thaïlandais pour eux deux, dès que le mariage fut célébré et les ordinateurs refermés.

