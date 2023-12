Angélique dépense 1042 € pour ses 2 enfants : « Leur mode de garde ne me coûte rien du tout ! »

Cette semaine, nous allons éplucher le compte d‘Angélique, mère de deux enfants de 6 et 8 ans, pour qui elle dépense 1 042 € mensuellement.

Dans ce nouvel épisode de « Quand on aime, on compte », c’est Angélique, mère de deux enfants de 6 et 8 ans, qui se prête à l’exercice et nous ouvre ses comptes.

Les revenus d’Angélique, avec deux enfants de 6 et 8 ans

Prénom : Angélique

Âge : 35 ans

Métier : Assistante maternelle

Budget net de la famille au total : 4 571 €

Nombre d’enfants : deux enfants de 6 et 8 ans

Lieu de vie : Barzan en Charente-Maritime

Angélique et son conjoint actuel sont pacsés, et ses deux enfants sont issus d’une précédente union. Angélique a la garde exclusive de ses enfants, et son ex-mari a un droit de visite un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires. Ils sont locataires de leur logement :

Nous habitons une maison de 110 m² environ, en location, qui est à la fois à la campagne et en bord de mer, et nous vivons à 10 min de la plage. Nous habitions la région bordelaise il y a encore 6 mois, mais mon conjoint ayant subi un licenciement économique en 2022, nous en avons profité pour nous rapprocher de nos familles qui sont en Charente-Maritime et dans le Poitou.

Angélique et son conjoint perçoivent 4 200 € de salaires. En plus de ces sommes, ils reçoivent une allocation de la CAF de 141 € et Angélique touche une pension alimentaire de 230 €. Leurs revenus totaux sont donc de 4 571 €.

Leur loyer s’élève à 720 €, et ils dépensent 150 € de factures courantes comprenant l’électricité et l’eau.

Les dépenses de puériculture pour deux enfants 6 et 8 ans

Après avoir expliqué ses revenus totaux, Angélique détaille les sommes qu’elle a dépensés pour s’équiper en matériel de puériculture pour ses deux enfants à leur naissance, pour environ 950 € :

Je suis plutôt du genre minimaliste et réutilisation, mais pour mon premier enfant je voulais que ce soit neuf… J’ai récupéré le lit d’une amie ainsi que le matelas qui était neuf. J’ai dû dépenser en tout et pour tout 200 € de poussette et cosy, et je pense autant en vêtements (1, 3 et 6 mois). Ma fille a été la première de mon entourage, je n’ai pas eu la possibilité de récupérer des vêtements. J’ai perdu mon emploi durant ma grossesse du coup, c’est vrai que la perte de salaire a fait que je n’ai pas dépensé énormément. J’ai allaité 7 mois, et ensuite elle est passée au lait 2e âge jusqu’à ses 13 mois, pour ensuite être au lait entier. Pour mon fils j’ai tout réutilisé ! J’ai juste fait l’acquisition de couches lavable pour 450 €. Pas d’achat de vêtements ! Depuis sa naissance j’ai dû dépenser 100 € maximum de vêtements. J’ai quelques ami·es qui ont des enfants un peu plus grands, et on récupère. Il a été allaité deux ans et demi donc pas de dépenses de lait en poudre ni d’eau.

Pour les cadeaux de naissance, Angélique a été un peu aidée :

Mon ex-belle-famille nous avait offert une armoire, une commode et une table à langer.

Côté hygiène, Angélique estime son budget pour ses enfants à 41 € par mois :

Mes enfants étant grands je n’ai plus de liniment, de sérum phy, etc. Mon fils, ayant un TDAH, rencontre néanmoins des soucis d’énurésie la nuit, et j’achète donc pour environ 32 € de couches par mois. Concernant les produits lavant, je dirais 3 € tous les mois environ (gel douche spécial peaux sensibles, shampoing, et pour ma fille grandissant de la mousse visage et de la crème). La lessive est la même que nous, donc environ 6 € par mois.

Niveau santé pour ses enfants, Angélique a un budget d’environ 220 € par mois, comprenant des visites chez le médecin pédiatre, mais aussi des séances de psychomotricité pour son fils qui a des TDAH, et qui lui coûte 152 € par mois.

Les dépenses de nourriture pour Angélique et ses deux enfants e 6 et 8 ans

Pour ce qui est de l’achat de nourriture pour ses enfants, Angélique dépense 300 € par mois, uniquement pour eux :

Maintenant qu’iels sont grand·es, nous avons un budget commun : 700 € pour 4 ce qui donne environ 175 € par personne. Cela comprend également les goûters qui me reviennent environ à 40 € par mois. Nous faisons maison l’hiver, l’automne et le printemps, mais l’été, nous achetons en promo de grosse quantité, pour limiter l’utilisation du four.

Angélique ne se laisse pas amadouer par son enfant dans les supermarchés :

Nos courses sont faites en drive à 90 % donc, la plupart du temps, la question ne se pose pas. Si jamais nous avons oublié quelque chose et que cela nous oblige à aller en supermarché, iels sont prévenu·es à l’avance : ‘aujourd’hui, ok, vous choisissez un petit truc’ ou ‘aujourd’hui nous sommes préssé.es vous nous aidez à trouver ce que l’on cherche? »‘

Pour le type d’enseignes où elle fait ses courses, Angélique nous explique son organisation :

Nous allons chez Leclerc la plupart du temps pour tout ce qui est viandes, frais, etc. Nos légumes viennent soit du maraîcher à côté de chez nous, soit du potager de ma belle-sœur. Nous n’avons pas encore commencé notre potager, c’est en projet pour l’année prochaine ! Nous essayons de privilégier le bio et le local, mais nous faisons surtout en fonction de notre budget et de l’augmentation des prix….

Les dépenses de vêtements et de jouets pour deux enfants de 6 et 8 ans

Pour ce qui est du budget habillement de ses enfants, Angélique achète des vêtements neufs, mais pas par choix :

Concernant les vêtements c’est devenu compliqué d’acheter d’occasion quand ma fille a commencé à s’habiller en 8 ans. En effet sur les sites comme Vinted, les lots sont rares en cette taille et surtout c’est souvent quasi plus cher que le neuf. Je l’habille principalement en neuf donc chez Tape à l’Oeil, marque qui a le meilleur rapport qualité-prix à mon sens. Concernant les chaussures, c’est acheté neuf depuis qu’iels savent marcher ! Pour mon fils, comme je le disais plus haut, il est pratiquement intégralement habillé pour 0 €, car 90 % de sa garde-robe m’a été donnée.

Lissé sur l’année, le budget vêtements de son enfant est estimé à 25 € par mois.

Concernant les jouets, les jeux et les livres, Angélique applique le même principe que pour les vêtements : des achats de seconde main, si possible, et de l’achat neuf :

Quand iels étaient petit·es, j’achetais souvent de la seconde main pour tout ce qui était jouets et livres. Iels ont grandi et c’est de plus en plus compliqué, mais j’essaie au maximum de continuer. J’ai été blogueuse parentale durant toute la petite enfance de mes enfants et je ne peux pas nier que le budget ‘Noël et anniversaire’ a souvent été soulagé par les produits que je recevais.

Lissés à l’année, Angélique estime dépenser 0 € de jouets, et 50 € de livres.

Le budget des activités pour son enfant et les modes de garde

Les enfants d’Angélique sont à l’école. Elles dépensent 50 € de cantine, 20 € de matériel scolaire, 24 € d’assurance scolaire, 8 € de bus scolaire, mais aucuns frais de garde :

Étant assistante maternelle, et comme iels ont 6 et 8 ans, c’est moi qui les garde. De temps en temps, pour me soulager — le mercredi je me retrouve avec 5 enfants entre 7 mois et 8 ans — iels vont chez leur papi. Leur mode de garde ne me coûte rien du tout !

Angélique ne fait jamais appel à une de baby-sitter :

Je ne fais pas appel à une baby-sitter, car nous calons nos sorties sur les week-ends où mes enfants sont chez leur papa.

Pour ce qui est des activités de ses enfants, Angélique 50 € mensuellement pour quelques sorties comme des visites au musée, mais elle est limitée :

Malheureusement, n’ayant pas encore le permis et habitant en pleine campagne, mes enfants ne font encore d’activités extrascolaires.

Idéalement, Angélique aimerait réduire le poste des dépenses induites par le TDAH de son fils :

S’il y a un poste de dépense que j’aimerais réduire, ce serait les dépenses inhérentes au trouble de mon fils, 152 € de psychomotricienne par mois, 32 € de couches, environ 50 € de ‘fidgets’, des outils de retour au calme. Mais ma dernière folie, c’est le cadeau d’anniversaire de ma fille : un switch d’occasion a 150 €.

Argent de poche et transmission de la valeur de l’argent

Angélique raconte quel était le rapport à l’argent dans sa famille, ce qu’on lui a transmis, et son rapport actuel avec ses enfants.

J’ai très souvent vécu sous le seuil de pauvreté étant enfant et adolescente. Mes parents ne m’ont jamais vraiment appris à gérer, et j’ai mis longtemps à savoir tenir un budget. Je suis un peu panier percé comme on dit ! Ayant été pauvre très longtemps, maintenant que ce n’est plus le cas, je dépense. Mais raisonnablement hein ! Je ne suis jamais à découvert, mais je n’arrive à épargner que depuis récemment.

Angélique parle ouvertement d’argent devant ses enfants et essaie de leur apprendre la valeur des choses, à leur échelle :

L’argent est souvent tabou et je ne trouve pas cela bien. Comment apprendre à un enfant à gérer un budget si on ne parle pas d’argent ? Alors certes, on ne leur parle pas des soucis d’argent afin de ne pas les angoisser, mais on leur explique quelles dépenses un foyer peut avoir, pourquoi je ne peux pas acheter tous les jouets de la terre, pourquoi j’offre moins de cadeaux que papa, combien de mois d’argent de poche il faut pour acheter le jouet tant convoité…

Angélique a ouvert des comptes bancaires sur ses enfants, sur lesquels sont virés 244 € par mois :

Mes enfants ont chacun·e un compte épargne qui fonctionne comme une assurance vie leur assurant un capital à leurs 18 ans. Je verse dessus l’équivalent du montant de la pension alimentaire soit 115 € chacun·e, cela me semble important qu’iels puissent démarrer leur vie d’adulte avec un pécule leur permettant au moins de passer le permis, acheter une voiture, faire des études ou faire la fête si iels le souhaitent ! Je pars du principe qu’à partir du moment où l’argent est sur leurs comptes, il ne m’appartient plus. J’ai également conscience du privilège que c’est de pouvoir mettre l’intégralité de la pension (qui du reste ne couvre pas la moitié des frais).

De plus, Angélique donne 10 € d’argent de poche à sa fille de 8 ans :

Ma fille aînée reçoit de l’argent de poche, oui, à 8 ans. Les gens sont souvent étonnés, mais nous avons été confronté·es à un souci : dès que je disais non pour l’achat de tel ou tel jouet, ma grande me disait ‘je vais demander à papa’ et papa disait… oui ! Pour arrêter ce système qui ne me semblait pas très moral, je lui donne 10 € et je lui apprends à gérer : économiser si elle veut s’acheter quelque chose, etc. Avec cet argent, elle doit aussi acheter les cadeaux d’anniversaire de ses copines si elle est invitée par exemple…

À la fin du mois, la somme qu’il reste à Angélique et son conjoint est utilisée pour leurs dépenses propres, leurs frais personnels et leur épargne.

Lorsque la totalité des sommes dépensées uniquement pour ses enfants est additionnée, Angélique dépense pour eux 1 042 € mensuellement.

Merci à Angélique d’avoir répondu à nos questions !

