Samantha, mère solo, dépense 630 € par mois pour ses enfants : « j’ai eu un parcours assez chaotique »

Cette semaine, nous allons éplucher le compte de Samantha, mère célibataire de deux enfants de 5 et 6 ans, qui dépense 630 € mensuellement, que pour eux.

Dans cet épisode de « Quand on aime, on compte », c’est Samantha, mère solo de deux enfants de 5 et 6 ans, qui se prête à l’exercice et nous ouvre ses comptes.

Les revenus de Samantha, mère célibataire de deux enfants de 5 et 6 ans

Prénom : Samantha

Âge : 35 ans

Métier : enseignante

enseignante Nombre et âge des enfants : deux enfants de 5 et 6 ans

Budget net de la famille au total : 3237 €

Lieu de vie : Bruxelles (Ganshoren)

Samantha est la mère célibataire de deux enfants de 5 et 6 ans, qu’elle a eu avec son ex-mari. Elle en a la garde exclusive, et ils vivent désormais tous les trois à Ganshoren en Belgique, dans un appartement dont elle est locataire.

La commune est assez calme, mais proche de tout (écoles, transports en commun, leur mamie…) C’est un appartement au deuxième étage d’un petit immeuble récent. Je suis locataire ici depuis 2023, mais aussi propriétaire d’un duplex actuellement inhabité. L’affaire est en cours au tribunal, ce sont les suites du divorce. Monsieur s’oppose à la vente et moi, je n’attends que ça ! La superficie est de plus ou moins 80m², et j’ai choisi de vivre ici pour la situation géographique d’une part, et d’autre part pour sa construction récente et donc sa bonne isolation. Je ne suis pas loin de chez ma maman qui est la seule à m’aider quand j’en ai le besoin (travail, cours particuliers à donner…) et c’est plutôt pratique. Je suis proche de toutes commodités (tram, bus, métro, mon travail, l’école des enfants, les activités des enfants…)

Mensuellement, Samantha touche en tout 3237 €, comprenant son salaire de 2549 €, ainsi qu’un complément de 150 € pour des cours particuliers qu’elle donne à des élèves, 328 € d’allocations familiales et 210 € de pension alimentaire.

Elle dépense 1090 € de loyer, et 995 € de remboursement d’un crédit pour son ancienne habitation et un autre pour son emménagement. Ses factures courantes, comprenant l’électricité et le gaz, s’élèvent à 215 €.

Les dépenses de puériculture et d’hygiène pour deux enfants de 5 et 6 ans

Après avoir expliqué son revenu total, Samantha partage les sommes qu’elle dépense pour ses enfants.

À la naissance de son premier, les cadeaux de naissance n’ont été que des vêtements, et un porte-bébé, et Samantha avait dépensé 2000 € pour toutes les fournitures en matériel de puériculture. Elle a pu réutiliser la majorité des affaires pour son deuxième enfant.

J’avais flashé sur une poussette vintage trouvée en ligne et elle m’avait coûté 500 €, il me semble. Pour les meubles de la chambre (avec deux lits directement), j’ai dépensé 1000 €. Pour les vêtements, je n’ose même pas faire le calcul… Et pour le reste, comme les biberons et le matériel divers, j’ai dépensé environ 500 €.

Côté hygiène, Samantha estime dépenser un budget de 25 € de baume spécifique tous les mois pour ses enfants qui ont une peau à tendance atopique. Pour le reste des produits lavants, ils utilisent tous les 3 les mêmes produits.

Pour la santé, Samantha dépense 11 € de mutuelle par mois pour ses enfants.

Le budget vêtements, jouets et loisirs de deux enfants de 5 et 6 ans

Pour ce qui est du budget pour les vêtements pour ses enfants, Samantha dépense 50 € par mois :

J’achète du neuf pour ma fille. Pour mon fils, il m’arrive de recevoir et heureusement : il déchire ses pantalons à la vitesse de l’éclair.

Pour les jouets, Samantha estime dépenser 20 € par mois, et 10 € par mois de livres.

Concernant les loisirs de ses enfants, Samantha a un budget approximatif de 1000 € par an pour des stages pour ses enfants. Lissés sur l’année, cela lui revient à 80 € par mois. En plus de ces stages, ses enfants ont chacun une activité sportive, pour un budget mensuel de 57 €.

Ma fille fait de la danse classique pour 290 € par an, et mon fils fait de la gymnastique pour 390 € par an. D’un point de vue des équipements, ma fille n’a pas encore besoin de nouveaux vêtements et mon fils met ses vêtements de sport, donc il n’a besoin de rien de bien spécifique.

À cela s’ajoutent aussi 200 € mensuels des sorties au restaurant, au musée, dans des parcs.

Les dépenses de nourriture pour une famille d’un adulte et deux enfants

Concernant le budget alimentation, Samantha explique que ses enfants mangent à la cantine de l’école la semaine pour 30 € par mois, et qu’ils mangent la même chose qu’elle lorsqu’ils sont à la maison. Uniquement pour ses enfants, Samantha dépense 120 € par mois, pour des yaourts aux fruits le matin avant d’aller à l’école, des compotes à boire, des fruits variés pour chaque jour et des goûters.

Samantha nous confie ne pas être pas sollicitée par ses enfants pour des demandes particulières pendant les courses familiales :

Je ne me laisse pas amadouer. Je sais ce qu’il me faut, et je sais ce qu’il leur faut. Je les laisse parfois, par contre, choisir leurs goûters ou les fruits. Et par manque d’inspiration parfois, je leur demande ce qu’il leur ferait plaisir de manger.

Elle privilégie, pour l’alimentation de la famille, les courses en supermarché :

Je vais fréquemment dans un supermarché non loin de chez moi pour le côté pratique de la chose, et pour les prix aussi. Il m’arrive également de me rendre au marché le dimanche matin. C’est plus cher, mais meilleur. Même en grande surface, je veille à privilégier un minimum de qualité.

Les dépenses du mode de garde de deux enfants

Ses enfants à l’école, Samantha n’a pas de frais de garde. Elle ne fait jamais appel à une baby-sitter, même ponctuellement.

Si quelqu’un doit garder mes enfants, c’est ma maman.

Pour la scolarité de ses deux enfants, Samantha dépense 15 € par trimestre et par enfant, ce qui revient, si on lisse sur l’année, à 7,5 € par mois en tout.

Transmission de la valeur de l’argent et argent de poche

Samantha estime gérer correctement son budget, même si elle aimerait bien avoir un loyer moins élevé à payer. Concernant son dernier « craquage » pour ses enfants, elle a du mal à en estimer plusieurs, mais elle admet que :

Il est vrai que j’aime organiser des sorties, donc peut-être que ma dernière folie pour mes enfants est le séjour de trois jours à la mer qui m’est revenu à 1000€, mais nous en avions besoin.

Samantha raconte quel était le rapport à l’argent dans sa famille, ce qu’on lui a transmis, et son rapport actuel avec ses enfants :

On n’a jamais vraiment parlé d’argent et j’ai eu un parcours assez chaotique. J’ai travaillé dès mes 16 ans et j’ai ainsi été indépendante financièrement très tôt. J’ai eu des inquiétudes financières trop tôt, je pense.

Samantha essaye d’apprendre à ses enfants la valeur des choses et de l’argent :

Je leur refuse parfois des choses en expliquant pour quelle(s) raison(s). Je leur apprends aussi à économiser pour ce qu’ils veulent vraiment. La petite souris est passée pour mon fils, et il a gardé son sou. Ils ont chacun une tirelire de sous jaunes et une autre de sous rouges. Ils savent qu’on ne touche pas aux tirelires pour des bêtises.

Samantha a ouvert un compte bancaire pour chacun de ses enfants :

Avant, j’y mettais 25 € par mois, mais depuis quelque temps, je ne mets plus que 10 € par mois. Leur compte est bloqué jusqu’à leur majorité, je veux leur assurer un petit budget quand ils prendront leur envol ou auront des projets à cœur…

Samantha parle ouvertement d’argent devant ses deux enfants :

Ils savent que pour avoir des sous, il faut travailler. Ils ont conscience que si je travaille parfois plus, c’est pour avoir plus de sous.

Samantha commence à sensibiliser ses enfants au fait de posséder de l’argent, mais sans leur donner d’argent de poche, car ils sont trop jeunes selon elle :

À la suite des brocantes qu’on a déjà faites, ils reçoivent un peu d’argent pour s’acheter quelque chose qui leur fait plaisir.

À la fin du mois, il reste 560 € à la famille. Lorsque la totalité des sommes dépensées uniquement pour ses enfants est additionnée, Samantha dépense 630 € mensuellement.

Merci Samantha d’avoir répondu à nos questions !

